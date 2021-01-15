Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,0993 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0993 руб.

Минимальный курс евро составил 88,8725 руб., максимальный - 89,39 руб. Было заключено 4232 сделки. Объем торгов составил 15692,89 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,05 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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