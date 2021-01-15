ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 января в размере 73,5453 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 73,5453 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,08 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 39,9 пункта (1,143%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3450,95 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 54811,741 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 38,608 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1093 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5379 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3574 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3121 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3121 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1143 руб. Минимальный курс евро составил 88,9025 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,9025 руб.,... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 18-го купона облигаций 22-й серии в размере 6,92% годовых, а также ставки 24-го купона облигаций 37-й и 38-й серий в размере 5,91% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне в рамках фиксации прибыли игроками на фоне негативных сигналов с внешних торговых площадок; индекс МосБиржи откатился в район 3470 пунктов после дневного роста выше 3500 пунктов. В пятницу в Азии динамика индексов акций была... В пятницу в Азии динамика индексов акций была... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе упал до 79,2 пункта с 80,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 80 пунктов, сообщает... читать дальше

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Председатель Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин дал удовлетворительную оценку году работы правительства, на долю которого выпала борьба с кризисом из-за пандемии коронавируса. "В целом, я считаю, что правительство, скажем так, минимально необходимо... читать дальше

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Российское представительство немецкого автоконцерна BMW (ООО "БМВ Русланд Трейдинг") отзывает в России 21,693 тыс. автомобилей для проверки элементов электропроводки вентиляции, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии... читать дальше

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Фондовый рынок СШАА начал торги снижением инвесторы оценивают квартальные результаты крупнейших банков и представленный избранным президентом США Джо Байденом план помощи экономике в условиях пандемии COVID-19. Основные фондовые индикаторы завершили торги в четверг с... Основные фондовые индикаторы завершили торги в четверг с... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в декабре 2020 года увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с июля, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 0,5%,... Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 0,5%,... читать дальше

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овет директоров Росбанка на заседании 19 января планирует утвердить программу биржевых облигаций серии 003Р, говорится в сообщении кредитной организации. Параметры программы банк пока не раскрывает. Параметры программы банк пока не раскрывает. Кроме того, Росбанк планирует рассмотреть внесение изменений в... Кроме того, Росбанк планирует рассмотреть внесение изменений в... читать дальше

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Чистая прибыль Wells Fargo & Co., лидера рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США, в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 4% - до $2,99 млрд, или 64 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,87 млрд, или 60 центов на акцию, за аналогичный период... читать дальше

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Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что 2021 год будет не легче прошлого из-за пандемии коронавируса, третья волна которого может быть сильнее предыдущей. "2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в... "2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4577 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2275 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,2275 руб.,... читать дальше

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