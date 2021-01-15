Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3867 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3867 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3602 руб., максимальный - 11,5599 руб. Было заключено 22 сделки. Объем торгов составил 92,79 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3602 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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