15 января 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Ноябрь 2020
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Ноябрь 2020
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Декабрь 2020
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Ноябрь 2020
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Декабрь 2020
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Январь 2021
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Декабрь 2020
|17:15
|Промышленное производство в США
|Декабрь 2020
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2021
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Ноябрь 2020
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15 января 2021 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3867 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3602 руб., максимальный -... читать дальше
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15 января 2021 года 10:57
Минфин России начал разработку новой стратегии развития финансового рынка до 2030 года, планирует направить ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, говорится в материалах министерства.
Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности... читать дальше
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15 января 2021 года 10:54
Сбербанк России в декабре 2020 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 11,8% по сравнению с декабрем 2019 года - до 62,5 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
За 2020 год банк заработал 781,6 млрд рублей чистой прибыли без учета событий после... читать дальше
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15 января 2021 года 10:48
Новая волна притока в фонды акций EM в размере $5,3 млрд позволила многим акциям достичь новых максимумов и развернула недавний негативный импульс потоков, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.
Такие притоки,... читать дальше
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15 января 2021 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5765... читать дальше
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15 января 2021 года 10:44
Декабрь 2020 года стал самым успешным месяцем для столичной торговли и сферы услуг несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры, говорится в пресс-релизе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
Общий оборот торговли и... читать дальше
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15 января 2021 года 10:40
Европейский союз в рамках реформы Общей сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy, CAP) будет поощрять фермеров, которые ведут хозяйство с учетом защиты окружающей среды и климатических изменений.
Европейская комиссия (ЕК) опубликовала в четверг список... читать дальше
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15 января 2021 года 10:34
Российский стальной сектор в 2021 году будет восстанавливаться после сложного 2020 года, спрос на сталь может вырасти на 6%, говорится в обзоре Sova Capital.
Мировые цены на железную руду, которые находятся на пятилетнем максимуме ($153/тонна руды с 62% содержанием... читать дальше
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15 января 2021 года 10:32
ЦБ РФ 13 января продал валюту на 2,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 2,3 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше
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15 января 2021 года 10:27
С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер индексации может составить 4,9%, говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства, пишет "Российская газета".
"Проектом постановления... читать дальше
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15 января 2021 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5541... читать дальше
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15 января 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,12 пункта (0,261%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3481,73 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 9,55 пункта (0,636%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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15 января 2021 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,5541 руб.
По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 34,41 коп. Тем временем к курсу, установленному Банком России... читать дальше
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15 января 2021 года 10:12
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 января по данным на начало операционного дня снизилось до 107,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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15 января 2021 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок РФ начал снижением в рамках фиксации прибыли игроками в конце недели на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры.
Европейские рынки акций вчера умеренно выросли.
Американские фондовые индексы завершили в четверг с... читать дальше
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15 января 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,33/74,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи...
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