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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3867 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3602 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3602 руб., максимальный -... читать дальше

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Минфин России начал разработку новой стратегии развития финансового рынка до 2030 года, планирует направить ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, говорится в материалах министерства. Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности... Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности... читать дальше

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Сбербанк России в декабре 2020 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 11,8% по сравнению с декабрем 2019 года - до 62,5 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации. За 2020 год банк заработал 781,6 млрд рублей чистой прибыли без учета событий после... За 2020 год банк заработал 781,6 млрд рублей чистой прибыли без учета событий после... читать дальше

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Новая волна притока в фонды акций EM в размере $5,3 млрд позволила многим акциям достичь новых максимумов и развернула недавний негативный импульс потоков, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Такие притоки,... Такие притоки,... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5765... читать дальше

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Декабрь 2020 года стал самым успешным месяцем для столичной торговли и сферы услуг несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры, говорится в пресс-релизе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Общий оборот торговли и... Общий оборот торговли и... читать дальше

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Европейский союз в рамках реформы Общей сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy, CAP) будет поощрять фермеров, которые ведут хозяйство с учетом защиты окружающей среды и климатических изменений. Европейская комиссия (ЕК) опубликовала в четверг список... Европейская комиссия (ЕК) опубликовала в четверг список... читать дальше

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Российский стальной сектор в 2021 году будет восстанавливаться после сложного 2020 года, спрос на сталь может вырасти на 6%, говорится в обзоре Sova Capital. Мировые цены на железную руду, которые находятся на пятилетнем максимуме ($153/тонна руды с 62% содержанием... Мировые цены на железную руду, которые находятся на пятилетнем максимуме ($153/тонна руды с 62% содержанием... читать дальше

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ЦБ РФ 13 января продал валюту на 2,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 2,3 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше

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С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер индексации может составить 4,9%, говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства, пишет "Российская газета". "Проектом постановления... "Проектом постановления... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5541... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,12 пункта (0,261%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3481,73 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 9,55 пункта (0,636%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 9,55 пункта (0,636%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,5541 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 34,41 коп. Тем временем к курсу, установленному Банком России... По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 34,41 коп. Тем временем к курсу, установленному Банком России... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 января по данным на начало операционного дня снизилось до 107,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги фондовый рынок РФ начал снижением в рамках фиксации прибыли игроками в конце недели на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. Европейские рынки акций вчера умеренно выросли. Европейские рынки акций вчера умеренно выросли. Американские фондовые индексы завершили в четверг с... Американские фондовые индексы завершили в четверг с... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,33/74,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи...

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