Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3749 руб.

14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3749 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3201 руб., максимальный - 11,4494 руб. Была заключена 321 сделка. Объем торгов составил 542,82 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3221 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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