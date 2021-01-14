Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5424 руб.

14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5424 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,215 руб., максимальный - 74 руб. Было заключено 17299 сделок. Объем торгов составил 52765,58 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4025 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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