Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,3764 руб.

14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4874 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3764 руб.

Минимальный курс евро составил 89,0075 руб., максимальный - 89,8725 руб. Было заключено 4827 сделок. Объем торгов составил 16398,42 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,04 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.