Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4359 руб.

14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4359 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3901 руб., максимальный - 11,4599 руб. Было заключено 23 сделки. Объем торгов составил 62,39 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4539 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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