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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 116 млрд руб.
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14 января 2021 года 10:47
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 116 млрд руб.
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14 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 января по данным на начало операционного дня снизилось до 116 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 226,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.14 января 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 января выросла на 0,52% и составила 54773,133 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54773,133 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 282,420 млрд руб., или на...
.14 января 2021 года 19:15
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4797 руб.
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.14 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5299 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2382 руб. Минимальный курс евро составил 88,8825 руб.,... читать дальше
.14 января 2021 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года выросли на 0,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). По данным Росстата, к 11 января стоимость 1 литра бензина в среднем по РФ увеличилась на 21 коп. и... читать дальше
.14 января 2021 года 18:58
Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил четверг уверенным ростом. Фондовые рынки Европы весь день торговались на позитиве. Азиатские фондовые индексы выросли в четверг, японский Nikkei 225 обновил максимум за 30 лет, материковый Китай - в... читать дальше
.14 января 2021 года 18:49
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 13 января 2021 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.14 января 2021 года 18:41
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг. Инвесторы реагируют на данные, указавшие на замедление китайского импорта нефти в декабре, и сохраняющийся рост числа заражений коронавирусом, пишет Dow Jones. Стоимость мартовских... читать дальше
.14 января 2021 года 18:31
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой вероятностью получения... читать дальше
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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:18 мск поднялся на 150,27 пункта (0,48%) и составил 31210,74 пункта. Nasdaq Composite на то же время прибавил 71,51 пункта (0,54%) и составил 13200,47 пункта.... читать дальше
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Норма о штрафах за непредставление информации о цифровой валюте вызвала замечание правового управления Госдумы
Предложенный правительством РФ законопроект, который вводит в Налоговый кодекс (НК) штрафы за нарушения, связанные с использованием цифровой валюты, не содержит аргументации размера штрафов, следует из заключения правового управления Госдумы. Документ в четверг опубликован в... читать дальше
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Добыча углеводородов в Норвегии увеличится на 19% к концу 2024 года благодаря разработке новых месторождений, в том числе Johan Sverdrup, являющегося третьим по величине на норвежском шельфе, прогнозирует Норвежский нефтяной директорат (NPD). В 2020 году добыча... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5424 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,215 руб.,... читать дальше
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