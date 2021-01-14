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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
Банки будут обязаны отвечать на жалобы граждан
В Центробанке предлагают законодательно обязать банки, МФО и другие финансовые компании отвечать на обращения граждан. Проект документа планируется подготовить к весне 2021 года, пишут "Известия". Сейчас порядок и сроки рассмотрения кредитными и...
 
Регулирование цен продуктов вызвало проблемы с поставками
У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании. По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию на таких...
 
Росстат существенно расширил корзину расчета инфляции
Росстат существенно расширил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2021 году, увеличив ее на 36 позиций, до 556 товаров и услуг, и включив в нее, в частности, санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, лекарства от...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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14 января 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Декабрь 2020
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 03 по 09 января
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 27 декабря по 02 января

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
14 января 2021 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 14 января растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,59 пункта (0,593%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3490,85 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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14 января 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 января выросла на 0,52% и составила 54773,133 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54773,133 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 282,420 млрд руб., или на...
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14 января 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3749 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3749 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3201 руб., максимальный -...    читать дальше
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14 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4797 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2328 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4797 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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14 января 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,2382 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5299 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2382 руб.

Минимальный курс евро составил 88,8825 руб.,...    читать дальше
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14 января 2021 года 19:00
Цены на бензин в РФ за период с 28 декабря по 10 января выросли на 0,4% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года выросли на 0,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).

По данным Росстата, к 11 января стоимость 1 литра бензина в среднем по РФ увеличилась на 21 коп. и...    читать дальше
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14 января 2021 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС - на 0,9%
Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил четверг уверенным ростом.

Фондовые рынки Европы весь день торговались на позитиве.

Азиатские фондовые индексы выросли в четверг, японский Nikkei 225 обновил максимум за 30 лет, материковый Китай - в...    читать дальше
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14 января 2021 года 18:49
BCS GM: сейчас рынок акций РФ соответствует фундаментальной рекомендации "держать"
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 13 января 2021 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия...    читать дальше
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14 января 2021 года 18:41
Нефтяные цены перешли к снижению
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг.

Инвесторы реагируют на данные, указавшие на замедление китайского импорта нефти в декабре, и сохраняющийся рост числа заражений коронавирусом, пишет Dow Jones.

Стоимость мартовских...    читать дальше
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14 января 2021 года 18:31
АКРА подтвердило рейтинг "ДОМ.РФ" и его облигаций со "стабильным" прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой вероятностью получения...    читать дальше
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14 января 2021 года 18:23
Американский рынок акций растет в ожидании предложений Байдена по стимулам
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:18 мск поднялся на 150,27 пункта (0,48%) и составил 31210,74 пункта. Nasdaq Composite на то же время прибавил 71,51 пункта (0,54%) и составил 13200,47 пункта....    читать дальше
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14 января 2021 года 18:13
Норма о штрафах за непредставление информации о цифровой валюте вызвала замечание правового управления Госдумы
Предложенный правительством РФ законопроект, который вводит в Налоговый кодекс (НК) штрафы за нарушения, связанные с использованием цифровой валюты, не содержит аргументации размера штрафов, следует из заключения правового управления Госдумы. Документ в четверг опубликован в...    читать дальше
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14 января 2021 года 17:57
К концу 2024 года добыча нефти в Норвегии увеличится до 16-летнего максимума
Добыча углеводородов в Норвегии увеличится на 19% к концу 2024 года благодаря разработке новых месторождений, в том числе Johan Sverdrup, являющегося третьим по величине на норвежском шельфе, прогнозирует Норвежский нефтяной директорат (NPD).

В 2020 году добыча...    читать дальше
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14 января 2021 года 17:48
Россия в декабре исполняла сделку ОПЕК+ на 95-96% - Новак
Россия в декабре исполняла сделку ОПЕК+ на 95-96%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В декабре мы исполнили, по данным независимых источников, близко к ста процентам - где-то 95-96%", - сказал Новак.

Он отметил, что российские нефтяные компании...    читать дальше
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14 января 2021 года 17:38
Россия возобновила экспорт угля в Европу
Россия на фоне холодной зимы возобновила экспорт угля в Европу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе экспертной дискуссии "Будущее энергетики" в рамках Гайдаровского форума.

"Сейчас стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в России резко...    читать дальше
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14 января 2021 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5424 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5424 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,215 руб.,...    читать дальше
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