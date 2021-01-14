ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,5264 руб.

14 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,5264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,99 коп.

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,59 пункта (0,593%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3490,85 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54773,133 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 282,420 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3749 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3201 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3201 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2328 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4797 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5299 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2382 руб. Минимальный курс евро составил 88,8825 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,8825 руб.,... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года выросли на 0,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). По данным Росстата, к 11 января стоимость 1 литра бензина в среднем по РФ увеличилась на 21 коп. и... По данным Росстата, к 11 января стоимость 1 литра бензина в среднем по РФ увеличилась на 21 коп. и... читать дальше

.

Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил четверг уверенным ростом. Фондовые рынки Европы весь день торговались на позитиве. Фондовые рынки Европы весь день торговались на позитиве. Азиатские фондовые индексы выросли в четверг, японский Nikkei 225 обновил максимум за 30 лет, материковый Китай - в... Азиатские фондовые индексы выросли в четверг, японский Nikkei 225 обновил максимум за 30 лет, материковый Китай - в... читать дальше

.

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 13 января 2021 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг. Инвесторы реагируют на данные, указавшие на замедление китайского импорта нефти в декабре, и сохраняющийся рост числа заражений коронавирусом, пишет Dow Jones. Инвесторы реагируют на данные, указавшие на замедление китайского импорта нефти в декабре, и сохраняющийся рост числа заражений коронавирусом, пишет Dow Jones. Стоимость мартовских... Стоимость мартовских... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой вероятностью получения... "Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой вероятностью получения... читать дальше

.

Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:18 мск поднялся на 150,27 пункта (0,48%) и составил 31210,74 пункта. Nasdaq Composite на то же время прибавил 71,51 пункта (0,54%) и составил 13200,47 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:18 мск поднялся на 150,27 пункта (0,48%) и составил 31210,74 пункта. Nasdaq Composite на то же время прибавил 71,51 пункта (0,54%) и составил 13200,47 пункта.... читать дальше

.

Предложенный правительством РФ законопроект, который вводит в Налоговый кодекс (НК) штрафы за нарушения, связанные с использованием цифровой валюты, не содержит аргументации размера штрафов, следует из заключения правового управления Госдумы. Документ в четверг опубликован в... читать дальше

.

Добыча углеводородов в Норвегии увеличится на 19% к концу 2024 года благодаря разработке новых месторождений, в том числе Johan Sverdrup, являющегося третьим по величине на норвежском шельфе, прогнозирует Норвежский нефтяной директорат (NPD). В 2020 году добыча... В 2020 году добыча... читать дальше

.

Россия в декабре исполняла сделку ОПЕК+ на 95-96%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В декабре мы исполнили, по данным независимых источников, близко к ста процентам - где-то 95-96%", - сказал Новак. Он отметил, что российские нефтяные компании... Он отметил, что российские нефтяные компании... читать дальше

.

Россия на фоне холодной зимы возобновила экспорт угля в Европу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе экспертной дискуссии "Будущее энергетики" в рамках Гайдаровского форума. "Сейчас стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в России резко... "Сейчас стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в России резко... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5424 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,215 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,215 руб.,... читать дальше

.