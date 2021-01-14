.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,5264 руб.
.
14 января 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,5264 руб.
|0
14 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,5264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,99 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 января 2021 года 20:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,59 пункта (0,593%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3490,85 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.14 января 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 января выросла на 0,52% и составила 54773,133 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54773,133 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 282,420 млрд руб., или на...
.14 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3749 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3201 руб., максимальный -... читать дальше
.14 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4797 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2328 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4797 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.14 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5299 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2382 руб. Минимальный курс евро составил 88,8825 руб.,... читать дальше
.14 января 2021 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года выросли на 0,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). По данным Росстата, к 11 января стоимость 1 литра бензина в среднем по РФ увеличилась на 21 коп. и... читать дальше
.14 января 2021 года 18:58
Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил четверг уверенным ростом. Фондовые рынки Европы весь день торговались на позитиве. Азиатские фондовые индексы выросли в четверг, японский Nikkei 225 обновил максимум за 30 лет, материковый Китай - в... читать дальше
.14 января 2021 года 18:49
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 13 января 2021 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.14 января 2021 года 18:41
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг. Инвесторы реагируют на данные, указавшие на замедление китайского импорта нефти в декабре, и сохраняющийся рост числа заражений коронавирусом, пишет Dow Jones. Стоимость мартовских... читать дальше
.14 января 2021 года 18:31
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой вероятностью получения... читать дальше
.14 января 2021 года 18:23
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:18 мск поднялся на 150,27 пункта (0,48%) и составил 31210,74 пункта. Nasdaq Composite на то же время прибавил 71,51 пункта (0,54%) и составил 13200,47 пункта.... читать дальше
.14 января 2021 года 18:13
Норма о штрафах за непредставление информации о цифровой валюте вызвала замечание правового управления Госдумы
Предложенный правительством РФ законопроект, который вводит в Налоговый кодекс (НК) штрафы за нарушения, связанные с использованием цифровой валюты, не содержит аргументации размера штрафов, следует из заключения правового управления Госдумы. Документ в четверг опубликован в... читать дальше
.14 января 2021 года 17:57
Добыча углеводородов в Норвегии увеличится на 19% к концу 2024 года благодаря разработке новых месторождений, в том числе Johan Sverdrup, являющегося третьим по величине на норвежском шельфе, прогнозирует Норвежский нефтяной директорат (NPD). В 2020 году добыча... читать дальше
.14 января 2021 года 17:48
Россия в декабре исполняла сделку ОПЕК+ на 95-96%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В декабре мы исполнили, по данным независимых источников, близко к ста процентам - где-то 95-96%", - сказал Новак. Он отметил, что российские нефтяные компании... читать дальше
.14 января 2021 года 17:38
Россия на фоне холодной зимы возобновила экспорт угля в Европу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе экспертной дискуссии "Будущее энергетики" в рамках Гайдаровского форума. "Сейчас стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в России резко... читать дальше
.14 января 2021 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5424 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,215 руб.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.