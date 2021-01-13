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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 1 января по 8 января на 3248 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4395 тыс. баррелей
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13 января 2021 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 1 января по 8 января на 3248 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4395 тыс. баррелей
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13 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3248 тыс. баррелей - до 482,211 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4395 тыс. баррелей и составили 245,476 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 4786 тыс. баррелей, достигнув 163,205 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.13 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7844 руб. Минимальный курс евро составил 89,42 руб.,... читать дальше
.13 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,417 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3726 руб., максимальный -... читать дальше
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Фондовый рынок РФ, начавший торги на повышательном тренде, завершил среду незначительными разнонаправленными изменениями. Европейские фондовые рынки в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой., потом умеренно повышались. Днем часть индикаторов снова... читать дальше
.13 января 2021 года 18:51
В этом году расходы американцев на бензин могут вырасти на 16,3% - до $325,6 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на прогноз компании GasBuddy. В прошлом году американцы потратили на бензин $280 млрд - примерно на $100 млрд меньше, чем 2019 году. Рост... читать дальше
.13 января 2021 года 18:44
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.13 января 2021 года 18:37
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.13 января 2021 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 1 января по 8 января на 3248 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4395 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3248 тыс. баррелей - до 482,211 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4395 тыс. баррелей и составили 245,476 млн баррелей,... читать дальше
.13 января 2021 года 18:25
ФНБ в декабре вырос на 88,7 млрд руб., до 13,5 трлн руб., ликвидная часть снизилась на 135 млрд руб.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января составил 13 трлн 545,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $183,358 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 декабря фонд составлял 13 трлн 457,02 млрд рублей, или 11,8%... читать дальше
.13 января 2021 года 18:18
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Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн, говорится в сообщении биржи. Активность частных инвесторов на протяжении всего 2020 года уверенно росла - в декабре 2020 года... читать дальше
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