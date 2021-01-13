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13 января 2021 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,6908 руб.
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13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4826 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6908 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,335 руб., максимальный - 73,975 руб. Было заключено 17757 сделок. Объем торгов составил 62519,94 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,595 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.13 января 2021 года 20:02
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций "СДЭК-Глобал" серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E. Срок действия программы - 50 лет. Облигации... читать дальше
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.13 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7844 руб. Минимальный курс евро составил 89,42 руб.,... читать дальше
.13 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,417 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3726 руб., максимальный -... читать дальше
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Фондовый рынок РФ, начавший торги на повышательном тренде, завершил среду незначительными разнонаправленными изменениями. Европейские фондовые рынки в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой., потом умеренно повышались. Днем часть индикаторов снова... читать дальше
.13 января 2021 года 18:51
В этом году расходы американцев на бензин могут вырасти на 16,3% - до $325,6 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на прогноз компании GasBuddy. В прошлом году американцы потратили на бензин $280 млрд - примерно на $100 млрд меньше, чем 2019 году. Рост... читать дальше
.13 января 2021 года 18:44
В 2020 году Россия в 3 раза увеличила экспорт шампиньонов, следует из оценочных данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Экспорт прогнозируется почти в 2,1 тыс. тонн, что в 3 раза больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении. При этом ИКАР... читать дальше
.13 января 2021 года 18:37
Правительство выделило дополнительные 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, продажи льготных билетов возобновятся в феврале, сообщила пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики со ссылкой на главу ведомства Алексея... читать дальше
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3248 тыс. баррелей - до 482,211 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4395 тыс. баррелей и составили 245,476 млн баррелей,... читать дальше
.13 января 2021 года 18:25
ФНБ в декабре вырос на 88,7 млрд руб., до 13,5 трлн руб., ликвидная часть снизилась на 135 млрд руб.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января составил 13 трлн 545,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $183,358 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 декабря фонд составлял 13 трлн 457,02 млрд рублей, или 11,8%... читать дальше
.13 января 2021 года 18:18
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Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн, говорится в сообщении биржи. Активность частных инвесторов на протяжении всего 2020 года уверенно росла - в декабре 2020 года... читать дальше
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