ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 января в размере 73,5264 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,5264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,99 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,39 пункта (0,04%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3470,26 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций "СДЭК-Глобал" серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E. Срок действия программы - 50 лет. Срок действия программы - 50 лет. Облигации... Облигации... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54490,819 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,447 млрд руб., или на...

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Россети" на уровне финансовых обязательств правительства РФ... "Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Россети" на уровне финансовых обязательств правительства РФ... читать дальше

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НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 8-го купона биржевых облигации серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей на уровне 4,35% годовых, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на бонды серии 001P-06 объемом 90 млрд рублей и серии 001Р-07 на 176... Сбор заявок на бонды серии 001P-06 объемом 90 млрд рублей и серии 001Р-07 на 176... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7117 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7844 руб. Минимальный курс евро составил 89,42 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,42 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,417 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3726 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3726 руб., максимальный -... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 1 по 11 января 2021 г. повысились на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 2020 году в целом за январь инфляция составила 0,4%, с 1 по 9 января -0,3%). В 2020 году в целом за январь инфляция составила 0,4%, с 1 по 9 января -0,3%). За период с 1 по 11 января 2021 г. выросли... За период с 1 по 11 января 2021 г. выросли... читать дальше

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Фондовый рынок РФ, начавший торги на повышательном тренде, завершил среду незначительными разнонаправленными изменениями. Европейские фондовые рынки в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой., потом умеренно повышались. Днем часть индикаторов снова... Европейские фондовые рынки в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой., потом умеренно повышались. Днем часть индикаторов снова... читать дальше

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В этом году расходы американцев на бензин могут вырасти на 16,3% - до $325,6 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на прогноз компании GasBuddy. В прошлом году американцы потратили на бензин $280 млрд - примерно на $100 млрд меньше, чем 2019 году. В прошлом году американцы потратили на бензин $280 млрд - примерно на $100 млрд меньше, чем 2019 году. Рост... Рост... читать дальше

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В 2020 году Россия в 3 раза увеличила экспорт шампиньонов, следует из оценочных данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Экспорт прогнозируется почти в 2,1 тыс. тонн, что в 3 раза больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении. Экспорт прогнозируется почти в 2,1 тыс. тонн, что в 3 раза больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении. При этом ИКАР... При этом ИКАР... читать дальше

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Правительство выделило дополнительные 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, продажи льготных билетов возобновятся в феврале, сообщила пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики со ссылкой на главу ведомства Алексея... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3248 тыс. баррелей - до 482,211 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4395 тыс. баррелей и составили 245,476 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 4395 тыс. баррелей и составили 245,476 млн баррелей,... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января составил 13 трлн 545,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $183,358 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 декабря фонд составлял 13 трлн 457,02 млрд рублей, или 11,8%... На 1 декабря фонд составлял 13 трлн 457,02 млрд рублей, или 11,8%... читать дальше

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Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн, говорится в сообщении биржи. Активность частных инвесторов на протяжении всего 2020 года уверенно росла - в декабре 2020 года... Активность частных инвесторов на протяжении всего 2020 года уверенно росла - в декабре 2020 года... читать дальше

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