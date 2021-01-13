Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4032 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4389 руб. Было заключено 47 сделок. Объем торгов составил 333,66 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,42 руб. за юань.

13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1019 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4032 руб.

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ООО "Обувь России" установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка текущего купона - 10% годовых.... Компания разместила 5-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка текущего купона - 10% годовых.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,5264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 89,7831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,96 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В 2020 году АО "АвтоВАЗ" снизило продажи автомобилей Lada в РФ в годовом выражении на 5,2%, до 343,512 тыс., сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне на ежегодной итоговой конференции компании. Таким образом, продажи "АвтоВАЗа" в РФ в декабре... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,05 пункта (0,203%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3478,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3504,33 (+0,94%) пункта,... читать дальше

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Россия в январе резко увеличила экспорт зерна Россия за 10 дней января экспортировала свыше 1,1 млн тонн зерна, что на 72% больше, чем в первой декаде января 2020 года. В том числе экспорт пшеницы вырос в 2,4 раза и превысил 1 млн тонн (425 тыс. тонн с 1 по 10 января 2020 года), сообщила "Интерфаксу" директор аналитического... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 6 января по 13 января) - 74,6157 руб. за доллар, максимальное значение - 76,0677 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,45 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе сегодняшних торгов. Инвесторы следят за эпидемиологической ситуацией в регионе, где власти пытаются ускорить проведение вакцинации. Тем временем локдаун в Нидерландах был продолен на три недели. Канцлер ФРГ Ангела Меркель,... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,94/74,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,1/90,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,44/74,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 17 коп., средний...

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Количество граждан, работающих в России удаленно, составляет порядка 6 млн человек, сообщил первый замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев. "Сейчас, по нашим оценкам, до 6 млн человек работает на удаленной работе", - сказал Исаев журналистам в ходе рабочей... читать дальше

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Саудовская Аравия сократила поставки нефти по меньшей мере девяти нефтепереработчикам в Азии и Европе после принятия решения о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте. Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в следующем месяце поставит меньше... Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в следующем месяце поставит меньше... читать дальше

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По прогнозам Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), после пятипроцентного экономического спада в 2020 году в текущем году экономика Германии вернется к положительным показателям - ожидается рост ВВП на 3,5%, передает "Немецкая волна" со ссылкой на сообщение... читать дальше

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Больше половины владельцев полисов ОСАГО оформляли убытки при ДТП с применением европротокола - без вызова сотрудников полиции на место происшествия, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА) по итогам анализа данных за 11 месяцев 2020 года. Доля таких урегулирований в... читать дальше

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Россия в 2020 году (по состоянию на 20 декабря) экспортировала майонеза и других соусов (ТН ВЭД 210390) на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на сумму $121 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В натуральном выражении поставки выросли на... читать дальше

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