.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 226,4 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
Минюст хочет получить доступ к банковским счетам юрлиц и граждан
Минюст разработал законопроект "О внесении изменений в ст. 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности". Этим документом предполагается включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной....
 
В РФ выросла доля контрафактной мебели
В России может быть создана рабочая группа для координации проверок нелегальных мебельных кластеров. С такой инициативой к Минпромторгу обратилась Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР), сообщили "Коммерсанту" в самой...
 
Дачным землям могут сменить статус
В Совете Федерации считают, что дачным землям нужно определить статус. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву письмо с предложением включить садоводческие...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 января 2021 года 10:28

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 226,4 млрд руб.

 0
13 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 января по данным на начало операционного дня выросло до 226,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -287,1 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
13 января 2021 года 13:40
"Обувь России" установила ставку 17-20-го купонов облигаций БО-07 на уровне 10%
ООО "Обувь России" установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 5-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка текущего купона - 10% годовых....    читать дальше
.
13 января 2021 года 13:34
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 января в размере 73,5264 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,5264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,99 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
13 января 2021 года 13:34
ЦБ РФ установил курс евро с 14 января в размере 89,7831 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 89,7831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,96 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
13 января 2021 года 13:19
"АвтоВАЗ" в 2020 гожу снизил продажи в РФ на 5,2%
В 2020 году АО "АвтоВАЗ" снизило продажи автомобилей Lada в РФ в годовом выражении на 5,2%, до 343,512 тыс., сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне на ежегодной итоговой конференции компании. Таким образом, продажи "АвтоВАЗа" в РФ в декабре...    читать дальше
.
13 января 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 13 января движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,05 пункта (0,203%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3478,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3504,33 (+0,94%) пункта,...    читать дальше
.
13 января 2021 года 13:11
Россия в январе резко увеличила экспорт зерна
Россия за 10 дней января экспортировала свыше 1,1 млн тонн зерна, что на 72% больше, чем в первой декаде января 2020 года. В том числе экспорт пшеницы вырос в 2,4 раза и превысил 1 млн тонн (425 тыс. тонн с 1 по 10 января 2020 года), сообщила "Интерфаксу" директор аналитического...    читать дальше
.
13 января 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 74,6157 руб.
Минимальное значение за неделю (с 6 января по 13 января) - 74,6157 руб. за доллар, максимальное значение - 76,0677 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,45 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
13 января 2021 года 13:04
Европейские фондовые рынки торгуются в плюсе
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе сегодняшних торгов. Инвесторы следят за эпидемиологической ситуацией в регионе, где власти пытаются ускорить проведение вакцинации. Тем временем локдаун в Нидерландах был продолен на три недели. Канцлер ФРГ Ангела Меркель,...    читать дальше
.
13 января 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,94/74,62 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,94/74,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
.
13 января 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 89,1/90,82 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,1/90,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
13 января 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,44/74,41 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,44/74,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 17 коп., средний...
.
13 января 2021 года 12:51
Количество работающих на удаленке в РФ составляет уже порядка 6 млн человек
Количество граждан, работающих в России удаленно, составляет порядка 6 млн человек, сообщил первый замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев. "Сейчас, по нашим оценкам, до 6 млн человек работает на удаленной работе", - сказал Исаев журналистам в ходе рабочей...    читать дальше
.
13 января 2021 года 12:43
Саудовская Аравия сократила поставки нефти для ряда нефтепереработчиков в Азии и Европе
Саудовская Аравия сократила поставки нефти по меньшей мере девяти нефтепереработчикам в Азии и Европе после принятия решения о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в следующем месяце поставит меньше...    читать дальше
.
13 января 2021 года 12:34
Представители промышленности ФРГ прогнозируют рост ВВП страны в 2021 году на 3,5%
По прогнозам Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), после пятипроцентного экономического спада в 2020 году в текущем году экономика Германии вернется к положительным показателям - ожидается рост ВВП на 3,5%, передает "Немецкая волна" со ссылкой на сообщение...    читать дальше
.
13 января 2021 года 12:26
Более половины убытков по ОСАГО в январе-ноябре было оформлено с использованием европротокола
Больше половины владельцев полисов ОСАГО оформляли убытки при ДТП с применением европротокола - без вызова сотрудников полиции на место происшествия, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА) по итогам анализа данных за 11 месяцев 2020 года. Доля таких урегулирований в...    читать дальше
.
13 января 2021 года 12:19
В прошлом году рост экспорта майонеза из РФ составил почти 9%
Россия в 2020 году (по состоянию на 20 декабря) экспортировала майонеза и других соусов (ТН ВЭД 210390) на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на сумму $121 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В натуральном выражении поставки выросли на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.