Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2553,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1093,45 млрд руб.

13 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 января составили по Российской Федерации 2553,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2394,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3150 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2919,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 января составили 1093,45 млрд руб. против 1059,21105 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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