Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3150 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1059,21 млрд руб.

12 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 января составили по Российской Федерации 3150 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2919,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2858,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2661,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 января составили 1059,21 млрд руб. против 1272,13302 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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