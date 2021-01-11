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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5183 руб.
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11 января 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5183 руб.

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11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 341 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5183 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4731 руб., максимальный - 11,5639 руб. Была заключена 341 сделка. Объем торгов составил 831,7 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5225 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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