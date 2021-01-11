Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5183 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4731 руб., максимальный - 11,5639 руб. Была заключена 341 сделка. Объем торгов составил 831,7 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5225 руб. за юань.

11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 341 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5183 руб.

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ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4445,57 (+18,73) руб./грамм; на серебро - 59,74 (-4,09) руб./грамм; на платину - 2540,53 (+41,78) руб./грамм; на палладий - 5687,54 (+33,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Компания Ford Motor Co. объявила, что закроет все три завода в Бразилии, что приведет к сокращению около 5 тыс. рабочих мест. Таким образом, американский автопроизводитель после более чем вековой деятельности в Бразилии прекратит выпуск автомобилей в этой стране в рамках... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,97 пункта (0,372%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3495,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3519,68 (+1,07%) пункта,... читать дальше

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Фондовая Азия завершила торги разнонаправленно. Инвесторы ждали деталей обещанного избранным президентом США Джо Байденом плана экономических стимулов, пишет MarketWatch. "Инвесторы сочли перспективу новых бюджетных стимулирующих мер поводом для оптимизма", - говорит... "Инвесторы сочли перспективу новых бюджетных стимулирующих мер поводом для оптимизма", - говорит... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок во вторник достигли максимума с февраля 2020 года на фоне надежд на принятие новых мер поддержки американской экономики. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 мск составила $56,43 за баррель,... Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 мск составила $56,43 за баррель,... читать дальше

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Оформление электронных виз для иностранных граждан, которое должно было начаться 1 января 2021 года, приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса, сообщает во вторник консульский департамент МИД РФ. В России в июле 2020 года был... В России в июле 2020 года был... читать дальше

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По итогам 2020 года рост производства сыра и сырных продуктов в РФ ожидается на уровне 5-5,5%, а по итогам 2021 года этот показатель может достичь 10%, прогнозируют эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Согласно их данным, высокая инвестиционная... Согласно их данным, высокая инвестиционная... читать дальше

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Экономика еврозоны может вновь сократиться в начале текущего года на фоне роста числа заражений коронавирусом, полагают эксперты. Аналитики ряда банков, включая JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG, ухудшают экономические прогнозы с учетом повторного введения ограничений и... читать дальше

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В РФ наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, количество госпитализированных пациентов снизилось на 16%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В динамике эпидпроцесса в целом по РФ в последние дни предыдущего года и первую декаду года нынешнего... "В динамике эпидпроцесса в целом по РФ в последние дни предыдущего года и первую декаду года нынешнего... читать дальше

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Сегодня в ходе торгов фондовые индексы стран Западной не демонстрируют единой динамики. Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в связи с пандемией COVID-19, а также за политическими событиями в США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона... Сводный индекс крупнейших предприятий региона... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,21 пункта (0,465%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3498,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3519,68 (+1,07%) пункта,... читать дальше

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В 2020 году продажи автомобилей Lada в России и за ее пределами снизились на 5% - до 393,806 тыс. машин, следует из сообщения автоконцерна Renault. По предварительным данным, за год было реализовано 369,536 тыс. легковых автомобилей Lada (-7,7% г/г) и 14,447 тыс. LCV... По предварительным данным, за год было реализовано 369,536 тыс. легковых автомобилей Lada (-7,7% г/г) и 14,447 тыс. LCV... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 5 января по 12 января) - 73,5867 руб. за доллар, минимальное значение - 73,3552 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,23 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за неделю (с 5 января по 12 января) - 75,2382 руб. за доллар, максимальное значение - 76,0677 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,83 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,61/91,37 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,59/75,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...

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