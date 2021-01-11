.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4894 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВБ прогнозирует рост мировой экономики на 4% в 2021 году
Мировой ВВП повысится в 2021 году на 4%, если внедрение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах, прогнозирует Всемирный банк. Экономика РФ продемонстрирует рост на 2,6%
 
ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для РФ
В России продукция международных брендов должна быть дополнительно промаркирована, если качество товаров отличается от, предположим, европейских аналогов, считают в ФАС. Об этом "Известиям". сказали в пресс-службе ведомства. Служба предлагает...
 
Брокеры предлагают сократить список сложных финансовых инструментов
На этой неделе предстоит новый раунд переговоров по законопроекту об ограничении продаж "сложных" финансовых продуктов розничным инвесторам, который Банк России представил участникам рынка в конце прошлого года, пишет "Коммерсант". Регулятор...
 
Минпромторг сохранил программу поддержки спроса в автопроме на 2021 год
Благодаря господдержке автопрома в 2020 году, объем которой превысил 55 млрд рублей, удалось обеспечить дополнительные продажи 250 тысяч автомобилей, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на "Деловом завтраке" в "Российской...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

11 января 2021 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4894 руб.

 0
11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4894 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1021 руб., максимальный - 11,5341 руб. Было заключено 20 сделок. Объем торгов составил 112,83 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5341 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
11 января 2021 года 11:29
Baidu и Geely создадут компанию по выпуску электромобилей.
Китайский интернет-гигант Baidu Inc. и автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group планируют совместно выпускать электромобили. Для этого они создадут компанию.

Baidu сообщила в пресс-релизе, что будет поставлять "умные" технологии для электромобилей, в то время...    читать дальше
.
11 января 2021 года 11:22
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в РФ превысил 23,3 тыс.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 315 случаев, умерли за сутки 436 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной...    читать дальше
.
11 января 2021 года 11:15
АКРА повысило рейтинг ТГК-1 до "АА+(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО "ТГК-1" до уровня "АА+(RU)" со "стабильным" прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг "АА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Повышение кредитного...    читать дальше
.
11 января 2021 года 11:06
Демпфер поможет в 2021 г. удержать рост цен на бензин в рознице в пределах общей инфляции - Новак
Механизм обратного акциза на нефть с демпфером поможет удержать рост розничных цен на бензин в России в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При...    читать дальше
.
11 января 2021 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4894 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4894 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1021 руб., максимальный -...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:56
На президентских выборах в Киргизии лидирует Жапаров
Садыр Жапаров по результатам ручного подсчета более 74% бюллетеней лидирует на прошедших в минувшее воскресенье досрочных выборах президента Киргизии с 83,9% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК республики в понедельник утром.

Второе место занимает...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:54
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 70 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 января по данным на начало операционного дня выросло до 70 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
11 января 2021 года 10:51
"РусГидро" ожидает роста чистой прибыли по МСФО в 2021 г. на 43%
ПАО "РусГидро" в 2021 г. рассчитывает увеличить чистую прибыль по МСФО на 43%, до 47,86 млрд руб., пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на бизнес-план компании.

Выручка в 2021 г. должна составить 456,6 млрд руб., EBITDA - 107,39 млрд руб. При этом соотношение долга к EBITDA...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 74,3982 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1488 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,3982...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:44
Дефицит микросхем сказался на выпуске автомобилей в США
Дефицит микросхем, который уже затронул производство автомобилей в других регионах мира, теперь отражается и на выпуске автомобилей в США, пишет The Wall Street Journal.

Ford Motor Co. собирается сегодня приостановить работу на заводе в Луисвилле, штат Кентукки, из-за...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:33
В 2020 г. число действующих нефтегазовых установок в мире упало до минимума с 1975 г. - Baker Hughes
Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2020 году упало до 1352, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель опустился до минимума с момента начала ведения расчетов в 1975 году. В 2019 г. число...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:26
За год ЗВР Белоруссии снизились на 20,5%
Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии сократились за 2020 год на 20,5% (более чем на $1,9 млрд) и составили на 1 января 2021 года $7 млрд 468,5 млн, говорится в сообщении Национального банка страны (НББ).

За декабрь резервы выросли на 1,2% (на $92,1...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже"
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,4399 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 28,49 коп.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 11 января снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,82 пункта (0,197%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3448 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 5,69 пункта (0,388%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 74,4399 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1905 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,4399...    читать дальше
.
11 января 2021 года 10:12
"Роснефть" в конце 2020 - начале 2021 гг. купила акции в рамках buyback по самой высокой цене
"Роснефть" в период с 28 декабря 2020 года по 1 января 2021 года приобрела 13000 акций и GDR в рамках buyback. По данным компании, в этот период на покупку ценных бумаг было направлено $0,1 млн. Средневзвешенная цена приобретения составляла $5,86 за штуку, что является самой...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.