Запасы нефти в США упали за период с 25 декабря по 1 января на 8010 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4519 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1200 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 4519 тыс. баррелей и составили 241,081 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

6 января. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 8010 тыс. баррелей - до 485,459 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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