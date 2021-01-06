.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 25 декабря по 1 января на 8010 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4519 тыс. баррелей
.
06 января 2021 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 25 декабря по 1 января на 8010 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4519 тыс. баррелей
|0
6 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8010 тыс. баррелей - до 485,459 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4519 тыс. баррелей и составили 241,081 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 6390 тыс. баррелей, достигнув 158,419 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1200 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 января 2021 года 20:16
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,88 пункта (0,354%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3371,03 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.06 января 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 января выросла на 0,89% и составила 52671,235 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52671,235 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 464,805 млрд руб., или на...
.06 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4491 руб. Минимальный курс юаня составил 11,41 руб., максимальный -... читать дальше
.06 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,7398 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7398 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.06 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7821 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9143 руб. Минимальный курс евро составил 90,585 руб.,... читать дальше
.06 января 2021 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 25 декабря по 1 января на 8010 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4519 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8010 тыс. баррелей - до 485,459 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4519 тыс. баррелей и составили 241,081 млн баррелей,... читать дальше
.06 января 2021 года 18:23
Заказы промышленных предприятий США в ноябре увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,7%, согласно Trading Economics. Подъем показателя продолжается семь... читать дальше
.06 января 2021 года 18:19
Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. увеличила продажи в ходе прошедшего праздничного сезона до рекорда. Продажи компании в период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года включительно повысились на 2% относительно аналогичного периода годом... читать дальше
.06 января 2021 года 18:16
Фондовый рынок США торгуется без единой динамики в ходе торгов в среду, трейдеры ждут окончательных итогов ключевых выборов в штате Джорджия, которые определят, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. По итогам торгов во вторник американские фондовые индексы выросли.... читать дальше
.06 января 2021 года 17:23
На фоне второй волны пандемии коронавируса ведущие немецкие эксперты понизили прогноз роста экономики страны. Так, Немецкий институт экономических исследований (DIW) понизил прогноз роста ВВП Германии в 2021 году с 5,2% до 3,5%, сообщает деловое издание... читать дальше
.06 января 2021 года 16:51
Ситуация с коронавирусом в РФ в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной - глава Минздрава
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но остается напряженной, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в... читать дальше
.06 января 2021 года 16:21
Потребительские цены в Германии в декабре снизились на 0,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее
В декабре 2020 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, снизились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В ноябре цены в Германии... читать дальше
.06 января 2021 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,22 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3360,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3380,16... читать дальше
.06 января 2021 года 16:05
Глава ФРБ Чикаго считает, что текущая монетарная политика ФРС не усиливает риск финансовой нестабильности
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс не согласился с мнением о том, что корректировка крайне мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США может сократить риск финансовой нестабильности. Политика ФРС предусматривает... читать дальше
.06 января 2021 года 15:44
Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем в ходе торгов в среду. Поддержку котировкам оказывает решение Саудовской Аравии о дополнительном снижении добычи в феврале-марте. По итогам торгов во вторник нефтяные цены подскочили до максимума с февраля 2020 года, отмечает... читать дальше
.06 января 2021 года 14:53
В ноябре 2020 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,4% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост также составлял 0,4%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце снизились на 1,9%. В... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.