.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,8158 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение ВВП РФ в 2020 году составит 3,8%
ВВП России в 2020 году снизится на 3,8%, заявил глава Минэкономразвития. Спад оказался не такой глубокий, как ожидалось, а кризис не приобрел системного характера, отметил Решетников
 
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья! Поздравляем Вас с уходящим первым 20-летием XXI века! Вспомним, оно ведь было прекрасно! А теперь мы вступаем в Новое! С Новым - 2021 - годом! С безграничной любовью, Ваш "Финмаркет".
 
В декабре инфляция ускорилась до 0,8%, за год составила 4,9% - Росстат
В декабре 2020 года инфляция составила 0,8% после 0,7% в ноябре и 0,4% октябре, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За год потребительские цены выросли на 4,9%. В ноябре годовая инфляция составляла...
 
Основной причиной ускорения инфляции стало ослабление рубля - Минэкономразвития
Основной причиной ускорения инфляции в РФ в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, добавившей в инфляцию около 1,5 п.п., эффект переноса валютного курса будет исчерпан в 1-м квартале 2021 года, прокомментировала...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

05 января 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,8158 руб.

 0  
5 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8158 руб.

Минимальный курс евро составил 90,8475 руб., максимальный - 92,3425 руб. К этому времени было заключено 6680 сделок. Объем торгов составил 16237,9 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,035 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 января 2021 года 20:17
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 5 января растет
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,64 пункта (0,258%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3359,15 пункта.

После...    читать дальше
.
05 января 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 января выросла на 0,22% и составила 52206,430 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52206,430 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 114,435 млрд руб., или на...
.
05 января 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,8158 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8158 руб.

Минимальный курс евро составил 90,8475 руб.,...    читать дальше
.
05 января 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5897 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5897 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,502 руб., максимальный -...    читать дальше
.
05 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,7256 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7256 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
05 января 2021 года 18:12
Фондовая Америка начала торги на подъеме
Американские фондовые индексы растут во вторник, рынок ждет ключевых выборов в штате Джорджия, которые определят, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Фондовые индексы снизились в понедельник, причем их падение по итогам первых в году торгов было отмечено впервые с...    читать дальше
.
05 января 2021 года 18:11
Деловая активность в производственном секторе США выросла в декабре до максимума с августа 2018 года
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2020 года подскочил до максимальных с августа 2018 года 60,7 пункта по сравнению с 57,5 пункта в ноябре, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем...    читать дальше
.
05 января 2021 года 18:04
Индекс МосБиржи обновил рекорд, превысив 3360 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером во вторник отыграл все утренние потери и вышел в "плюс", обновив исторический максимум на фоне ослабления рубля и подорожавшей нефти (Brent подскочила выше $52,5 за баррель) после сообщений СМИ о...    читать дальше
.
05 января 2021 года 17:48
В РФ могут установить трехступенчатую систему выплат пособий на детей
Министерство труда РФ разработало новый алгоритм определения размера ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет включительно и предлагает в 2021 году установить в каждом регионе трехступенчатую систему таких выплат, размер которых будет зависеть от уровня доходов семьи, сообщил...    читать дальше
.
05 января 2021 года 17:34
Более половины рынка новых машин в Норвегии заняли электромобили
Норвегия стала первой в мире страной, где за прошедший 2020 год больше половины регистраций новых транспортных средств пришлось на электромобили или автомобили с гибридным приводом. Это следует из данных Службы информации дорожного движения (OFV) в Осло, сообщает "Немецкая...    читать дальше
.
05 января 2021 года 17:21
Единовременную выплату в 5 тыс. руб. получили 96% семей с детьми до 8 лет
Единовременную предновогоднюю выплату в размере 5 тыс. рублей уже получили 96% семей с детьми до 8 лет, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. "Всего до нового года такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 млн детей. Это 96% от общего числа семей, имеющих право...    читать дальше
.
05 января 2021 года 17:06
Рынок акций РФ торгуется в минусе
Рынок акций РФ торгуется на понижательном тренде на фоне просевшей фондовой Европы и выросшей нефти в ожидании итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу дальнейших квот на добычу сырья.

В США индексы акций накануне снизились на 1,3-1,5% на фоне тревог по поводу роста числа...    читать дальше
.
05 января 2021 года 16:54
Глава ФРБ Кливленда прогнозирует подъем экономики США во 2-м полугодии
Американская экономика восстанавливается, но еще некоторое время будет по-прежнему нуждаться в поддержке Федеральной резервной системы (ФРС), полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.

"Экономический прогноз сопровождается высокой...    читать дальше
.
05 января 2021 года 16:38
В 2020 году Турция увеличила импорт газа почти на 7%
Турция в 2020 году увеличила импорт природного газа на 6,75% по отношению к 2019 году, сообщает национальное информационное агентство Anadolu со ссылкой на данные государственной компании Botas.

В абсолютных величинах Botas оценивает импорт газа в 2020 году в 50 млрд...    читать дальше
.
05 января 2021 года 16:23
Британская экономика в 1-м квартале снизится на 2,5% - JPMorgan
Экономика Великобритании снизится в первом квартале 2021 года из-за очередного локдауна, введенного правительством страны, хотя могла бы немного вырасти, свидетельствуют прогнозы JPMorgan.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 января объявил о...    читать дальше
.
05 января 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 5 января снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,09 пункта (0,361%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3338,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3345,74 (-0,14%) пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.