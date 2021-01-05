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05 января 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5897 руб.
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5 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5897 руб. Минимальный курс юаня составил 11,502 руб., максимальный - 11,6639 руб. Было заключено 280 сделок. Объем торгов составил 275,26 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,502 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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