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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4994 руб.
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04 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4994 руб.
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4 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8580 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4994 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,055 руб., максимальный - 74,21 руб. К этому времени было заключено 52404 сделки. Объем торгов составил 124288 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,07 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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