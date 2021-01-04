Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4049 руб.

4 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4049 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,328 руб., максимальный - 11,508 руб. Было заключено 267 сделок. Объем торгов составил 258,47 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,476 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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