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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
Снижение ВВП РФ в 2020 году составит 3,8%
ВВП России в 2020 году снизится на 3,8%, заявил глава Минэкономразвития. Спад оказался не такой глубокий, как ожидалось, а кризис не приобрел системного характера, отметил Решетников
 
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья! Поздравляем Вас с уходящим первым 20-летием XXI века! Вспомним, оно ведь было прекрасно! А теперь мы вступаем в Новое! С Новым - 2021 - годом! С безграничной любовью, Ваш "Финмаркет".
 
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31 декабря 2020 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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31 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.01 по 10.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
04.01.2021 10:00 Объемы розничных продаж в Германии Ноябрь 2020
04.01.2021 12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Ноябрь 2020
04.01.2021 18:00 Объем расходов на строительство в США Ноябрь 2020
05.01.2021 10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Декабрь 2020
05.01.2021 11:55 Данные о безработице в Германии Декабрь 2020
05.01.2021 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Ноябрь 2020
05.01.2021 16:30 Цены производителей в Канаде Ноябрь 2020
05.01.2021 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Декабрь 2020
06.01.2021 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Декабрь 2020
06.01.2021 13:00 Изменение цен производителей в еврозоне Ноябрь 2020
06.01.2021 16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Декабрь 2020
06.01.2021 16:15 Занятость в производственном секторе США Декабрь 2020
06.01.2021 18:00 Объем промышленных заказов в США Ноябрь 2020
06.01.2021 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 19 по 25 декабря
07.01.2021 10:00 Объем промышленных заказов в Германии Ноябрь 2020
07.01.2021 13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Декабрь 2020
07.01.2021 13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Ноябрь 2020
07.01.2021 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Декабрь 2020
07.01.2021 16:30 Внешнеторговый баланс США Ноябрь 2020
07.01.2021 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 20 по 26 декабря
07.01.2021 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 13 по 19 декабря
07.01.2021 18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Декабрь 2020
07.01.2021 18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Декабрь 2020
08.01.2021 10:00 Баланс счета текущих операций Германии Ноябрь 2020
08.01.2021 10:00 Внешнеторговый баланс Германии Ноябрь 2020
08.01.2021 10:00 Промышленное производство в Германии Ноябрь 2020
08.01.2021 10:45 Внешнеторговый баланс Франции Ноябрь 2020
08.01.2021 10:45 Данные о потребительских расходах во Франции Ноябрь 2020
08.01.2021 10:45 Промышленное производство во Франции Ноябрь 2020
08.01.2021 12:00 Данные о безработице в Италии Ноябрь 2020
08.01.2021 13:00 Данные по безработице в еврозоне Ноябрь 2020
08.01.2021 16:30 Безработица в Канаде Декабрь 2020
08.01.2021 16:30 Данные с рынка труда США Декабрь 2020
08.01.2021 18:00 Запасы на оптовых складах США Ноябрь 2020

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Основной причиной ускорения инфляции в РФ в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, добавившей в инфляцию около 1,5 п.п., эффект переноса валютного курса будет исчерпан в 1-м квартале 2021 года, прокомментировала замглавы Минэкономразвития Полина...    читать дальше
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За год потребительские цены выросли на 4,9%. В ноябре годовая инфляция составляла 4,4%.

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31 декабря 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 04.01 по 10.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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31 декабря 2020 года 17:12
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Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 4 по 11 января
В понедельник, 4 января, в России праздник - Новогодние каникулы.

Во вторник, 5 января, в России праздник - Новогодние каникулы.

В среду, 6 января, в Италии праздник - Крещение, в России праздник - Новогодние каникулы.

В четверг, 7 января, в России...
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Правительство РФ утвердило правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, а также правила изготовления, приобретения и уничтожения марок.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой...    читать дальше
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По состоянию на 18 декабря международные резервы равнялись $593,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,2 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,01/76,14 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,01/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
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ЦБ зарегистрировал РСХБ в качестве оператора платежной системы
ЦБ РФ зарегистрировал Россельхозбанк (РСХБ) в качестве оператора платежной системы, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"В рамках платежной системы АО "Россельхозбанк" осуществляются переводы денежных средств между банковскими счетами участников-операторов по...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 15:47
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Минэнерго РФ утвердило объем финансирования инвестпрограммы ПАО "ФСК ЕЭС" в 2021 году на уровне 129,28 млрд руб., следует из документа. Из них 97,1 млрд руб. будет профинансирован за счет средств от оказания услуг по передаче, остаток суммы - из иных внебюджетных...    читать дальше
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Утверждена полугодовая пошлина на вывоз лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро/тонна
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 декабря подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных металлов и введении сроком 180 суток смешанной экспортной пошлины в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну.

Постановление...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 15:30
В понедельник, 11 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30,13 млн
В понедельник, 11 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30,13 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...
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