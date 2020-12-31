Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

31 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.01 по 10.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Основной причиной ускорения инфляции стало ослабление рубля - Минэкономразвития Основной причиной ускорения инфляции в РФ в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, добавившей в инфляцию около 1,5 п.п., эффект переноса валютного курса будет исчерпан в 1-м квартале 2021 года, прокомментировала замглавы Минэкономразвития Полина... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 декабря 2020 года выросли на 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 2,6%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На десяти предыдущих неделях цены не менялись. На десяти предыдущих неделях цены не менялись. По данным... По данным... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" передает банку "Траст" права требований по кредитам, сумма сделки составляет 26,2 млрд рублей, следует из сообщения "Открытия". "Открытие" уже передал "Трасту" 9% ВТБ. Банк сократил свою долю в ВТБ практически до нуля, НПФ "Открытие" продолжает владеть 5,75%... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 3-й декаде декабря осталась на уровне 4,49% как и во 2-й декаде декабря,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 04.01 по 10.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Действующие контракты ПАО "Газпром" на транзит и поставку природного газа в Молдавию продлены на год, сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз". Соответствующие документы были утверждены на заседании наблюдательного совета предприятия и подписаны в... Соответствующие документы были утверждены на заседании наблюдательного совета предприятия и подписаны в... читать дальше

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В понедельник, 4 января, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 5 января, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 5 января, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 6 января, в Италии праздник - Крещение, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 6 января, в Италии праздник - Крещение, в России праздник - Новогодние каникулы. В четверг, 7 января, в России... В четверг, 7 января, в России...

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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2020 года составил $27,0 млрд, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($54,1 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Ранее ЦБ... читать дальше

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Правительство РФ утвердило правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, а также правила изготовления, приобретения и уничтожения марок. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой... Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Международные резервы России на 25 декабря составили $592,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 18 декабря международные резервы равнялись $593,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,2 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... По состоянию на 18 декабря международные резервы равнялись $593,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,2 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,01/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

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ЦБ РФ зарегистрировал Россельхозбанк (РСХБ) в качестве оператора платежной системы, говорится в сообщении на сайте регулятора. "В рамках платежной системы АО "Россельхозбанк" осуществляются переводы денежных средств между банковскими счетами участников-операторов по... "В рамках платежной системы АО "Россельхозбанк" осуществляются переводы денежных средств между банковскими счетами участников-операторов по... читать дальше

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Минэнерго РФ утвердило объем финансирования инвестпрограммы ПАО "ФСК ЕЭС" в 2021 году на уровне 129,28 млрд руб., следует из документа. Из них 97,1 млрд руб. будет профинансирован за счет средств от оказания услуг по передаче, остаток суммы - из иных внебюджетных... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 декабря подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных металлов и введении сроком 180 суток смешанной экспортной пошлины в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну. Постановление... Постановление... читать дальше

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В понедельник, 11 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30,13 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

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