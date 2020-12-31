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31 декабря 2020 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 января

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31 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4491,66 (+32,18) руб./грамм; на серебро - 62,48 (+0,37) руб./грамм; на платину - 2553,29 (+30,87) руб./грамм; на палладий - 5629,12 (+66,5) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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31 декабря 2020 года 15:04
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