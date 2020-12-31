Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 января

31 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 1 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4491,66 (+32,18) руб./грамм; на серебро - 62,48 (+0,37) руб./грамм; на платину - 2553,29 (+30,87) руб./грамм; на палладий - 5629,12 (+66,5) руб./грамм.

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 3-й декаде декабря осталась на уровне 4,49% как и во 2-й декаде декабря,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 04.01 по 10.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Действующие контракты ПАО "Газпром" на транзит и поставку природного газа в Молдавию продлены на год, сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз". Соответствующие документы были утверждены на заседании наблюдательного совета предприятия и подписаны в... Соответствующие документы были утверждены на заседании наблюдательного совета предприятия и подписаны в... читать дальше

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В понедельник, 4 января, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 5 января, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 5 января, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 6 января, в Италии праздник - Крещение, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 6 января, в Италии праздник - Крещение, в России праздник - Новогодние каникулы. В четверг, 7 января, в России... В четверг, 7 января, в России...

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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2020 года составил $27,0 млрд, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($54,1 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Ранее ЦБ... читать дальше

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Правительство РФ утвердило правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, а также правила изготовления, приобретения и уничтожения марок. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой... Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Международные резервы России на 25 декабря составили $592,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 18 декабря международные резервы равнялись $593,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,2 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... По состоянию на 18 декабря международные резервы равнялись $593,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,2 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,01/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

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ЦБ РФ зарегистрировал Россельхозбанк (РСХБ) в качестве оператора платежной системы, говорится в сообщении на сайте регулятора. "В рамках платежной системы АО "Россельхозбанк" осуществляются переводы денежных средств между банковскими счетами участников-операторов по... "В рамках платежной системы АО "Россельхозбанк" осуществляются переводы денежных средств между банковскими счетами участников-операторов по... читать дальше

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Минэнерго РФ утвердило объем финансирования инвестпрограммы ПАО "ФСК ЕЭС" в 2021 году на уровне 129,28 млрд руб., следует из документа. Из них 97,1 млрд руб. будет профинансирован за счет средств от оказания услуг по передаче, остаток суммы - из иных внебюджетных... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 декабря подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных металлов и введении сроком 180 суток смешанной экспортной пошлины в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну. Постановление... Постановление... читать дальше

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В понедельник, 11 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30,13 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

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В понедельник, 11 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 107 выпускам облигаций на общую сумму 13881,89 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 11 января, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 58295,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Банк России в целях защиты интересов неквалифицированных инвесторов - физических лиц при инвестировании в иностранные ценные бумаги рекомендует финансовым организациям с 1 января 2021 года до вступления в силу закона о категоризации инвесторов 1 апреля 2022 года не осуществлять... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4491,66 (+32,18) руб./грамм; на серебро - 62,48 (+0,37) руб./грамм; на платину - 2553,29 (+30,87) руб./грамм; на палладий - 5629,12 (+66,5) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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