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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2702 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1162 млрд руб.
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31 декабря 2020 года 09:56
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2702 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1162 млрд руб.
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31 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 декабря составили по Российской Федерации 2702 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2507,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3098,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2879,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 декабря составили 1162 млрд руб. против 600,07476 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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