31 декабря 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 декабря
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 декабря
Это автоматическое сообщение.
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31 декабря 2020 года 11:06
Поставки нефти по системе "Транснефти" в декабре снизятся на 11% год к году, до 36,5 млн тонн, сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин. При этом транспортировка сырья на НПЗ уменьшится на 6% год к году, до 20 млн тонн.
В декабре... читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:54
Минэнерго РФ утвердило для ПАО "Россети" корректировку в инвестпланы на ближайшие годы, финансирование на 2021 год должно составить 300,2 млрд руб., сообщил сетевой холдинг в своем канале в Telegram.
В целом за период с 2020 года по 2024 год финансирование составит 1,42... читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:37
Великобритания с завершением переходного периода по выходу из Евросоюза начинает с 2021 года проводить полностью самостоятельную политику в области санкций, что, как говорят эксперты, означает появление в мире еще одного важного центра независимых санкционных решений и приведет... читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:25
Совокупное количество подписчиков крупнейших стриминговых сервисов в США по итогам 2020 года, как ожидается, увеличится более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, следует из анализа данных исследовательских компаний MoffettNathanson LLC и HarrisX, проведенного газетой The... читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:08
ЦБ рекомендует страховым организациям взвешенно принимать решения при рассмотрении вопроса о заключении договора страхования гражданской ответственности туроператора за исполнение обязательств перед клиентами на новый период, говорится в опубликованном информационном письме... читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,24/76,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...
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31 декабря 2020 года 10:00
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N3 серии 001Р-17P номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 25,0521% выпуска на 250,521 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Размещение допвыпуска началось 12... читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:00
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 16,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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31 декабря 2020 года 09:56
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 декабря составили по Российской Федерации 2702 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2507,6 млрд руб.
На... читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:54
Котировки фьючерсных контрактов на медь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли примерно на 25% в 2020 году.
В декабре цены поднимались до $3,63 за фунт, что является максимумом почти за восемь лет, а в среду торгуются в районе $3,56 за фунт.
В марте на... читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:45
Росстат значительно повысил оценку роста ВВП РФ в 2019 году - до 2,0% с 1,3% и в 2018 году - до 2,8% с 2,5%, следует из сообщения статслужбы Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата).
"Росстат представляет третью оценку ВВП за 2019 год и пятую - за... читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:41
ЗАО "СуперОкс" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 7,480 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Обязательства не исполнены в связи с техническими причинами, отмечается в существенном факте. Дата истечения срока... читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:39
Размер дефицита во внешней торговле товарами США в ноябре достиг максимума с начала ведения расчетов в 1955 году. Он увеличился на 5,5% и составил $84,82 млрд по сравнению с $80,42 млрд в октябре, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Аналитики в среднем... читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:31
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 мск четверга 82 млн 707 тыс. 976 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн... читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:24
Перевозки грузов внутренним водным транспортом в РФ в ноябре 2020 года сократились на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, до 6,7 млн тонн, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата).
По отношению к октябрю 2020 года... читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:19
Основные индексы американского фондового рынка выросли в среду на фоне возобновившегося оптимизма по поводу вакцины от коронавируса. Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) в среду одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной... читать дальше
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