Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3801 руб.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3801 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3161 руб., максимальный - 11,5159 руб. Было заключено 329 сделок. Объем торгов составил 649,16 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4241 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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