Запасы нефти в США упали за период с 18 декабря по 25 декабря на 6065 тыс. баррелей, бензина - упали на 1192 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3100 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,35 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3289,02 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51427,375 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 163,706 млрд руб., или на...

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ООО "Транспортная концессионная компания" выкупило по соглашению с владельцами облигаций серии А1 на сумму 515 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, компания проводила выкуп облигаций А1 и А2 на общую сумму до 700 млн рублей. Как сообщалось, компания проводила выкуп облигаций А1 и А2 на общую сумму до 700 млн рублей. Выкуп... Выкуп... читать дальше

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0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-572 на 18 млрд 186,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3801 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3161 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3161 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6909 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3493 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,3196 руб. Минимальный курс евро составил 90,37 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,37 руб.,... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года сократился на 16,4% - до 124,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Снижение в годовом выражении ускорилось по сравнению с показателем за октябрь... Снижение в годовом выражении ускорилось по сравнению с показателем за октябрь... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в ноябре 2020 года увеличился на 1,3% по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В октябре текущего года повышение показателя составляло 1,7%. В... В... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 3-го квартала 2020 года составила 69,6% (19,084 трлн руб.) против 67,8% во 3-м квартале 2019 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе доля расходов домохозяйств... В том числе доля расходов домохозяйств... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2020 года снизился на 2,3% в годовом выражении после снижения на 4,3% в октябре (оценка за октябрь была пересмотрена с 5,1% до 4,3%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за неделю с 22 по 28 декабря 2020 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,2%. С начала декабря инфляция составила 0,8%, с начала года -... С начала декабря инфляция составила 0,8%, с начала года -... читать дальше

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"Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") разместил 96,86% выпуска облигаций 2-й серии со сроком обращения 7 лет на 225,2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальный объем выпуска - 232,5 млрд... Номинальный объем выпуска - 232,5 млрд... читать дальше

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ксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности Qiwi и ее облигаций до уровня "ruA", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, был снят статус "под наблюдением". Ранее у компании действовал рейтинг "ruA+" со "стабильным"... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду разнонаправленно на фоне неоднозначных сигналов с внешних площадок и дорожающей нефти. В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, однако ушла в минус Европа. Американский фондовый рынок начал торги на подъеме,... В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, однако ушла в минус Европа. Американский фондовый рынок начал торги на подъеме,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Саратовской области на уровне "ruА-", прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении агентства. Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожидаемым ухудшением... Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожидаемым ухудшением... читать дальше

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