Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,1156 руб.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1156 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,49 руб., максимальный - 74,7475 руб. Было заключено 26108 сделок. Объем торгов составил 146281,59 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,7225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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