Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 декабря

30 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 31 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4459,48 (+21,87) руб./грамм; на серебро - 62,11 (+1,06) руб./грамм; на платину - 2522,42 (+57,21) руб./грамм; на палладий - 5562,62 (-49,82) руб./грамм.

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Члены Палаты общин Великобритании большинством голосов утвердили законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза. За это выступили как консерваторы, так и находящиеся в оппозиции лейбористы. В итоге за проект проголосовал... читать дальше

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Минцифры РФ продлило ещё на шесть месяцев, до 30 июня 2021 года, пилотный проект по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Максут Шадаев, сообщили в... Соответствующий приказ подписал глава ведомства Максут Шадаев, сообщили в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1156 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,49 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,49 руб.,... читать дальше

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Активность в сфере первичных размещений акций в 2020 году не ослабла, вопреки ожиданиям. Спрос со стороны инвесторов не снизился, в результате чего совокупный показатель IPO на американских биржах достиг рекорда. Причем скорого завершения этой эйфории не предполагается, пишет... читать дальше

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"Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности Qiwi и ее облигаций до уровня "ruA", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, был снят статус "под наблюдением". Ранее у компании действовал рейтинг "ruA+" со "стабильным"... читать дальше

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Право голоса при определении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США с января 2021 года в результате ротации получат одни из наиболее убежденных сторонников стимулирования экономики, пишет The Wall Street Journal. В 2021 году в Федеральный... В 2021 году в Федеральный... читать дальше

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Чили достигнет пикового объема добычи меди в 7,35 млн тонн в 2028 году, прогнозирует госкомиссия по меди Cochilco. Это на 26,9% превышает показатель за 2019 год, который составлял 5,79 млн тонн. По итогам текущего года ожидается незначительный прирост производства - до 5,82 млн... читать дальше

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Председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции договорились о завершении переговоров по соглашению об инвестициях. "Сегодня ЕС и Китай завершили в принципе переговоры по инвестиционному... читать дальше

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Доллар США в среду продолжает дешеветь относительно большинства основных мировых валют, трейдеры корректируют позиции в конце года с учетом вероятного сохранения аппетита к риску на рынках в следующем году. Американская валюта оказалась под давлением на этой неделе.... Американская валюта оказалась под давлением на этой неделе.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,51 пункта (0,351%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3286,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3289,6 (+0,46%) пункта,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые корректируют порядок включения поставщиков по госзаказу в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Документ опубликован на портале правовой... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,46/75,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...

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Выручка израильских отелей за три квартала 2020 года упала на 57,6%, или в 2,4 раза, - до чуть более 4 млрд новых израильских шекелей ($1,25 млрд) по сравнению с 9,46 млрд шекелей годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Израиля. Падение... Падение... читать дальше

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Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за 29 дней декабря составила 1 млн 368,8 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн выше, чем в ноябре, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс". Таким образом, рост составил лишь 0,08%. Среднесуточная добыча... Среднесуточная добыча... читать дальше

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Бюджет Мосгордумы на 2021 год составит более 1,8 млрд рублей, на 21% меньше чем в 2020 году. Как сообщает "Интерфакса", депутаты приняли проект постановления Московской городской думы "О смете расходов на обеспечение деятельности думы в 2021 году". Бюджет Мосгордумы на... Бюджет Мосгордумы на... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК) подтвердил обещание избежать неожиданных корректировок денежно-кредитной политики, пока она обеспечивает необходимую поддержку в период восстановления экономики. Основным приоритетом является стабильность, говорится в сообщении НБК по итогам... читать дальше

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