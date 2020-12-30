Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,8279 руб.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7631 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8279 руб.

Минимальный курс евро составил 90,025 руб., максимальный - 91,3325 руб. Была заключена 6001 сделка. Объем торгов составил 31770,86 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,24 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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