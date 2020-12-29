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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2998 руб.
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Снижение ВВП РФ в 2020 году составит 3,8%
ВВП России в 2020 году снизится на 3,8%, заявил глава Минэкономразвития. Спад оказался не такой глубокий, как ожидалось, а кризис не приобрел системного характера, отметил Решетников
 
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Машиностроители жалуются на рост цен на металлы
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29 декабря 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2998 руб.

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29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 70 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2998 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2601 руб., максимальный - 11,3258 руб. Было заключено 520 сделок. Объем торгов составил 2411,78 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3204 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
29 декабря 2020 года 20:54
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Эмиссия...    читать дальше
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"Кредитный рейтинг ПАО АКБ "Металлинвестбанк" определяется устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 20:52
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Срок обращения выпуска - 5 лет.

По выпуску предусмотрен...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 20:51
"Газстройпром" установил ставку 1-го купона бондов серии БО-01 на уровне 6,60%
"Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом от 1 млрд до 3 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, говорится в сообщении компании.

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29 декабря 2020 года 20:50
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Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К282 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 21,43% выпуска на 4,286 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Ставка купона установлена в размере 4,10% годовых.

Срок обращения облигаций,...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 20:49
ООО "ВсеИнструменты.ру" полностью разместило выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей
О "ВсеИнструменты.ру" полностью разместило 3-летние облигаций серии БО-03 на сумму 1,5 млрд рублей по ставке 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23-25 декабря.

Объем выпуска изначально не раскрывался.

Организатором...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 29 декабря растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,72 пункта (0,482%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3274,67 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 декабря выросла на 0,29% и составила 51263,669 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51263,669 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 147,407 млрд руб., или на...
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29 декабря 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2998 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 70 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2998 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2601 руб., максимальный -...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,6018 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1242 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6018 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 90,1617 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 752 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1617 руб.

Минимальный курс евро составил 89,875 руб.,...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 19:02
"ДиректЛизинг" полностью разместил выпуск облигаций на 200 млн рулей
иректЛизинг" полностью разместил трехлетний выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, она устанавливается на весь срок обращения.

Организатором и андеррайтером...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 19:01
Москва находится на пике заболеваемости коронавирусом - мэр
В настоящее время Москва находится на пиковых значениях по заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Первому каналу" во вторник.

"Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости. Таких значений не было за весь...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги полупроцентным ростом индексов
Фондовый рынок РФ, начавший торги на повышательном тренде, завершил вторник полупроцентным ростом индексов.

Европейские фондовые рынки демонстрировали позитивный настрой; германский DAX продолжал обновлять максимумы.

Азиатские рынки акций в основном выросли на...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 18:48
На строительство моста между материком и Сахалином пока недостаточно средств - Хуснуллин
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил во вторник, что идея строительства моста на остров Сахалин хорошая, но сейчас на этот проект недостаточно средств.

"Идея очень хорошая, но по деньгам пока не тянем", - сказал Хуснуллин в прямом эфире в Instagram, добавив, что к этому...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 18:37
Нефть по-прежнему демонстрирует повышательный тренд
Цены на нефть эталонных марок по-прежнему уверенно повышаются в ходе торгов на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск составила $51,35 за баррель, что на $0,49 (0,96%)...    читать дальше
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