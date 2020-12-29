Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5523 руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5523 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,36 руб., максимальный - 73,835 руб. Было заключено 22343 сделки. Объем торгов составил 119262,73 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,6225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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