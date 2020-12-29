Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,0648 руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 416 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0648 руб.

Минимальный курс евро составил 89,8525 руб., максимальный - 90,6425 руб. Было заключено 5888 сделок. Объем торгов составил 30686,05 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,1925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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