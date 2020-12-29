Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 декабря

29 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4437,61 (-0,47) руб./грамм; на серебро - 61,05 (-0,05) руб./грамм; на платину - 2465,21 (+45,37) руб./грамм; на палладий - 5612,44 (+94,91) руб./грамм.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-02 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг "BB+(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Эмиссия... Эмиссия... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО АКБ "Металлинвестбанк" на уровне "A-(RU)" и выпусков его облигаций со стабильным прогнозом, говорится в материалах банка. "Кредитный рейтинг ПАО АКБ "Металлинвестбанк" определяется устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по... "Кредитный рейтинг ПАО АКБ "Металлинвестбанк" определяется устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 22,12% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERLV-5Y-001Р-378R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 331,753 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 5 лет. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрен... По выпуску предусмотрен... читать дальше

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"Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом от 1 млрд до 3 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел... Сбор заявок прошел... читать дальше

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Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К282 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 21,43% выпуска на 4,286 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 4,10% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,10% годовых. Срок обращения облигаций,... Срок обращения облигаций,... читать дальше

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О "ВсеИнструменты.ру" полностью разместило 3-летние облигаций серии БО-03 на сумму 1,5 млрд рублей по ставке 9% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 23-25 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 23-25 декабря. Объем выпуска изначально не раскрывался. Объем выпуска изначально не раскрывался. Организатором... Организатором... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,72 пункта (0,482%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3274,67 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51263,669 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 147,407 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 70 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2998 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2601 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,2601 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1242 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6018 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 752 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1617 руб. Минимальный курс евро составил 89,875 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,875 руб.,... читать дальше

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иректЛизинг" полностью разместил трехлетний выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, она устанавливается на весь срок обращения. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, она устанавливается на весь срок обращения. Организатором и андеррайтером... Организатором и андеррайтером... читать дальше

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В настоящее время Москва находится на пиковых значениях по заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Первому каналу" во вторник. "Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости. Таких значений не было за весь... "Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости. Таких значений не было за весь... читать дальше

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Фондовый рынок РФ, начавший торги на повышательном тренде, завершил вторник полупроцентным ростом индексов. Европейские фондовые рынки демонстрировали позитивный настрой; германский DAX продолжал обновлять максимумы. Европейские фондовые рынки демонстрировали позитивный настрой; германский DAX продолжал обновлять максимумы. Азиатские рынки акций в основном выросли на... Азиатские рынки акций в основном выросли на... читать дальше

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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил во вторник, что идея строительства моста на остров Сахалин хорошая, но сейчас на этот проект недостаточно средств. "Идея очень хорошая, но по деньгам пока не тянем", - сказал Хуснуллин в прямом эфире в Instagram, добавив, что к этому... "Идея очень хорошая, но по деньгам пока не тянем", - сказал Хуснуллин в прямом эфире в Instagram, добавив, что к этому... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок по-прежнему уверенно повышаются в ходе торгов на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск составила $51,35 за баррель, что на $0,49 (0,96%)... Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск составила $51,35 за баррель, что на $0,49 (0,96%)... читать дальше

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