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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 90,2074 руб.
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29 декабря 2020 года 13:07

ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 90,2074 руб.

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29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 90,2074 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,04 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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29 декабря 2020 года 13:27
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"Правительство приняло решение...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 13:15
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29 декабря 2020 года 13:14
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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном выросли на фоне достаточно слабой активности торгов в преддверии новогодних праздников, сообщает MarketWatch.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 13:11
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Фольксваген Груп Финанц" ("ФВ Груп Финанц") кредитный рейтинг "AAA(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен очень...    читать дальше
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29 декабря 2020 года 13:07
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 73,6567 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,08 коп.

Это автоматическое сообщение.
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29 декабря 2020 года 13:07
ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 90,2074 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 90,2074 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,04 коп.

Это автоматическое сообщение.
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Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 74,587 руб.
Минимальное значение за неделю (с 22 декабря по 29 декабря) - 74,587 руб. за доллар, максимальное значение - 76,8786 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,29 руб.

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29 декабря 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,79/74,59 руб.
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29 декабря 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 89,32/91,12 руб.
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29 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 29 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,26/74,33 руб.
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29 декабря 2020 года 12:59
"АКРА" повысило рейтинг банка "ФК Открытие" до "АА(RU)", прогноз - "стабильный"
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Ранее у банка...    читать дальше
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В воскресенье...    читать дальше
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