Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2918,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 573,05 млрд руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 декабря составили по Российской Федерации 2918,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2732,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2997,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2771,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 декабря составили 573,05 млрд руб. против 546,33349 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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