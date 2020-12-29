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Объем добычи природного газа в Китае уже четвертый год подряд увеличивается более чем на 10 млрд кубометров, сообщил глава Государственного управления по делам энергетики Чжан Цзяньхуа. По итогам 2020 года, как ожидается, его производство превысит 186 млрд... читать дальше

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По итогам 2020 г. совокупный объем транзакций на шеринг-платформах в 2020 г. составил порядка 1,07 трлн рублей. Размер экономики совместного потребления в России (шеринг-экономики) вырос за год на 39% по сравнению с 50% роста в 2019 году, подсчитали в Российской ассоциации... читать дальше

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Рынок круп в России в этом году, пожалуй, более других рынков продовольствия был подвержен влиянию COVID-19. Несмотря на то, что производство вполне обеспечивало потребности в крупах, ажиотажный спрос на фоне опасений тотального карантина "дирижировал" ценами. Определенное... читать дальше

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о позитивной динамике в ситуации с коронавирусом в стране в последние дни, сообщив, что число заболевших снизилось на 4%. "Сегодня на амбулаторном лечении у нас находятся 80% заболевшего населения - это 900 тысяч человек.... "Сегодня на амбулаторном лечении у нас находятся 80% заболевшего населения - это 900 тысяч человек.... читать дальше

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Лица, работающие на Крайнем Севере и имеющие право на компенсацию проезда к местам отдыха, в 2021 году смогут получить такую компенсацию за неиспользованный в 2020 году из-за пандемии коронавируса отпуск, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Правительство приняло решение... "Правительство приняло решение... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,24 пункта (0,406%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3272,19 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3282,13 (+0,71%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном выросли на фоне достаточно слабой активности торгов в преддверии новогодних праздников, сообщает MarketWatch. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что... Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Фольксваген Груп Финанц" ("ФВ Груп Финанц") кредитный рейтинг "AAA(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен очень... Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен очень... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 73,6567 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,08 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 90,2074 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,04 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за неделю (с 22 декабря по 29 декабря) - 74,587 руб. за доллар, максимальное значение - 76,8786 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,29 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,79/74,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,32/91,12 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,26/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 2 коп., средний...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка "ФК Открытие", а также двух выпусков облигаций банка серий БО-П05 и БО-П06 до уровня "АА(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка... Ранее у банка... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов во вторник. Оптимизм инвесторов поддерживают новости о принятии пакета экономических стимулов в США, а также достижение соглашения между Великобританией и ЕС об их отношениях после Brexit. В воскресенье... В воскресенье... читать дальше

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