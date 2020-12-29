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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,7175 руб., курс евро - 90,127 руб.
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29 декабря 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,7175 руб., курс евро - 90,127 руб.
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29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 73,7175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 90,127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,21 коп.
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29 декабря 2020 года 14:14
Объем добычи природного газа в Китае уже четвертый год подряд увеличивается более чем на 10 млрд кубометров, сообщил глава Государственного управления по делам энергетики Чжан Цзяньхуа. По итогам 2020 года, как ожидается, его производство превысит 186 млрд... читать дальше
.29 декабря 2020 года 14:05
Совокупный объем транзакций на шеринг-платформах в 2020 г. превысил в России 1 трлн рублей - исследование
По итогам 2020 г. совокупный объем транзакций на шеринг-платформах в 2020 г. составил порядка 1,07 трлн рублей. Размер экономики совместного потребления в России (шеринг-экономики) вырос за год на 39% по сравнению с 50% роста в 2019 году, подсчитали в Российской ассоциации... читать дальше
.29 декабря 2020 года 13:48
Рынок круп в России в этом году, пожалуй, более других рынков продовольствия был подвержен влиянию COVID-19. Несмотря на то, что производство вполне обеспечивало потребности в крупах, ажиотажный спрос на фоне опасений тотального карантина "дирижировал" ценами. Определенное... читать дальше
.29 декабря 2020 года 13:39
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о позитивной динамике в ситуации с коронавирусом в стране в последние дни, сообщив, что число заболевших снизилось на 4%. "Сегодня на амбулаторном лечении у нас находятся 80% заболевшего населения - это 900 тысяч человек.... читать дальше
.29 декабря 2020 года 13:27
Лица, работающие на Крайнем Севере и имеющие право на компенсацию проезда к местам отдыха, в 2021 году смогут получить такую компенсацию за неиспользованный в 2020 году из-за пандемии коронавируса отпуск, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Правительство приняло решение... читать дальше
.29 декабря 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,24 пункта (0,406%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3272,19 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3282,13 (+0,71%) пункта,... читать дальше
.29 декабря 2020 года 13:14
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном выросли на фоне достаточно слабой активности торгов в преддверии новогодних праздников, сообщает MarketWatch. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что... читать дальше
.29 декабря 2020 года 13:11
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Фольксваген Груп Финанц" ("ФВ Груп Финанц") кредитный рейтинг "AAA(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен очень... читать дальше
.29 декабря 2020 года 13:07
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 73,6567 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,08 коп. Это автоматическое сообщение.
.29 декабря 2020 года 13:07
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 90,2074 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,04 коп. Это автоматическое сообщение.
.29 декабря 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 74,587 руб.
Минимальное значение за неделю (с 22 декабря по 29 декабря) - 74,587 руб. за доллар, максимальное значение - 76,8786 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,29 руб. Это автоматическое сообщение.
.29 декабря 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,79/74,59 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,79/74,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...
.29 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,32/91,12 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи упал на...
.29 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 29 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,26/74,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,26/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 2 коп., средний...
.29 декабря 2020 года 12:59
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка "ФК Открытие", а также двух выпусков облигаций банка серий БО-П05 и БО-П06 до уровня "АА(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка... читать дальше
.29 декабря 2020 года 12:46
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов во вторник. Оптимизм инвесторов поддерживают новости о принятии пакета экономических стимулов в США, а также достижение соглашения между Великобританией и ЕС об их отношениях после Brexit. В воскресенье... читать дальше
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