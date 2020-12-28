Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7284 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8489 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7284 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,52 руб., максимальный - 74,1 руб. Была заключена 21981 сделка. Объем торгов составил 85663,8 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.