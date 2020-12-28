.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7284 руб.
.
28 декабря 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7284 руб.
|0
28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8489 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7284 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,52 руб., максимальный - 74,1 руб. Была заключена 21981 сделка. Объем торгов составил 85663,8 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7775 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 декабря 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 декабря выросла на 0,57% и составила 51116,262 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51116,262 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 290,521 млрд руб., или на...
.28 декабря 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0886 руб. Минимальный курс евро составил 89,845 руб.,... читать дальше
.28 декабря 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,7254 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7254 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.28 декабря 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 668 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,307 руб. Минимальный курс юаня составил 11,27 руб., максимальный -... читать дальше
.28 декабря 2020 года 19:00
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в декабре 2020 года в добывающих производствах снизился до минус 4,3% с минус 4% в ноябре, в обрабатывающих производствах опустился до минус 7,3% с минус 5,7% месяцем ранее,... читать дальше
.28 декабря 2020 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми площадками. В понедельник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,02%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3%). Тем временем в... читать дальше
.28 декабря 2020 года 18:53
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил продлить до 12 января включительно срок приостановки авиасообщения России с Великобританией. "Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки... читать дальше
.28 декабря 2020 года 18:46
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о наделении совета директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) полномочиями принимать решения о безвозмездной передаче в госказну имущества, приобретенного за счет взносов в имущество АСВ. Поправки вносятся в закон "О... читать дальше
.28 декабря 2020 года 18:39
ЦБ РФ ведет переговоры о передаче санируемого Московского индустриального банка (МИнБ) Промсвязьбанку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ. "Мы действительно ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля... читать дальше
.28 декабря 2020 года 18:34
Курс доллара США в понедельник снижается относительно евро и растет в паре с иеной. Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд,... читать дальше
.28 декабря 2020 года 18:19
Американский фондовый рынок растет в начале торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли сессионных рекордов. Поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн,... читать дальше
.28 декабря 2020 года 18:07
Банк России установил лимит на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) неквалифицированными инвесторами: они смогут купить их на общую сумму не более 600 тыс. рублей в течение одного года, следует из одобренного Минюстом РФ указания Банка России. Неквалифицированные... читать дальше
.28 декабря 2020 года 17:58
Рост цен на автозаправках Москвы ускорился к концу года, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Так, в середине ноября (после длительного затишья) стоимость топлива на АЗС столицы начала незначительно увеличиваться, по нескольку копеек на разные... читать дальше
.28 декабря 2020 года 17:46
Внешний долг Китая на конец третьего квартала составлял $2,294 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE). Это на 7,6% больше объема на конец второго квартал, сообщила главный экономист SAFE Ван Чуньин. По ее словам, несмотря на... читать дальше
.28 декабря 2020 года 17:38
Банк России ожидает снижения объема потребления электроэнергии в России в последний месяц уходящего года на 1,9% в сравнении с декабрем 2019 года, сообщил регулятор в докладе по экономике. "В первой половине декабря объем электропотребления продолжил расти. Однако в... читать дальше
.28 декабря 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8489 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7284 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,52 руб.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.