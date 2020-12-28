ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 73,7175 руб. (исправленная версия)

28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 73,7175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,54 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51116,262 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 290,521 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0886 руб. Минимальный курс евро составил 89,845 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,845 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7254 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 668 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,307 руб. Минимальный курс юаня составил 11,27 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,27 руб., максимальный -... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в декабре 2020 года в добывающих производствах снизился до минус 4,3% с минус 4% в ноябре, в обрабатывающих производствах опустился до минус 7,3% с минус 5,7% месяцем ранее,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми площадками. В понедельник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,02%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3%). Тем временем в... В понедельник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,02%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3%). Тем временем в... читать дальше

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил продлить до 12 января включительно срок приостановки авиасообщения России с Великобританией. "Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о наделении совета директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) полномочиями принимать решения о безвозмездной передаче в госказну имущества, приобретенного за счет взносов в имущество АСВ. Поправки вносятся в закон "О... читать дальше

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ЦБ РФ ведет переговоры о передаче санируемого Московского индустриального банка (МИнБ) Промсвязьбанку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ. "Мы действительно ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля... "Мы действительно ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля... читать дальше

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Курс доллара США в понедельник снижается относительно евро и растет в паре с иеной. Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд,... Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд,... читать дальше

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Американский фондовый рынок растет в начале торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли сессионных рекордов. Поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн,... Поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн,... читать дальше

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Банк России установил лимит на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) неквалифицированными инвесторами: они смогут купить их на общую сумму не более 600 тыс. рублей в течение одного года, следует из одобренного Минюстом РФ указания Банка России. Неквалифицированные... читать дальше

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Рост цен на автозаправках Москвы ускорился к концу года, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Так, в середине ноября (после длительного затишья) стоимость топлива на АЗС столицы начала незначительно увеличиваться, по нескольку копеек на разные... Так, в середине ноября (после длительного затишья) стоимость топлива на АЗС столицы начала незначительно увеличиваться, по нескольку копеек на разные... читать дальше

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Внешний долг Китая на конец третьего квартала составлял $2,294 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE). Это на 7,6% больше объема на конец второго квартал, сообщила главный экономист SAFE Ван Чуньин. По ее словам, несмотря на... По ее словам, несмотря на... читать дальше

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Банк России ожидает снижения объема потребления электроэнергии в России в последний месяц уходящего года на 1,9% в сравнении с декабрем 2019 года, сообщил регулятор в докладе по экономике. "В первой половине декабря объем электропотребления продолжил расти. Однако в... "В первой половине декабря объем электропотребления продолжил расти. Однако в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8489 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7284 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,52 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,52 руб.,... читать дальше

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