Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,1064 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9554 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1064 руб.

Минимальный курс евро составил 89,825 руб., максимальный - 90,6 руб. Было заключено 5659 сделок. Объем торгов составил 27288,82 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,865 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.