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28 декабря 2020 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 декабря

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28 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4438,08 (+1,53) руб./грамм; на серебро - 61,1 (+0,02) руб./грамм; на платину - 2419,84 (+0,83) руб./грамм; на палладий - 5517,53 (+1,91) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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