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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 185,8 млрд руб.
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28 декабря 2020 года 10:27

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 185,8 млрд руб.

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28 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 185,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 201,6 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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