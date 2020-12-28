Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 185,8 млрд руб.

28 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 185,8 млрд руб.

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Авиакомпании РФ в ноябре сократили перевозки пассажиров на 47,9%, или в 1,9 раза, - до 4,67 млн по сравнению с 8,972 млн в ноябре прошлого года, следует из статистики Росавиации. В октябре пассажиропоток снизился на 39% - до 6,8 млн человек. Внутренние перевозки... Внутренние перевозки... читать дальше

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Российский рынок онлайн-торговли по итогам 2020 года превысит 3 трлн рублей, свидетельствует оценка Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ, объединяет крупнейших игроков рынка, включая Wildberries, Ozon, "Детский мир", "М.Видео" и др.). Показатель за 2020 год вырастет... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3329 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2999 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,2999 руб., максимальный -... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 тыс. 787 случаев, умерли за сутки 487 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 979 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,824... читать дальше

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ПАО "СИБУР Холдинг" и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) после получения всех необходимых согласований регуляторов двух стран закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) на базе Амурского газохимического комплекса (ГХК). Доли СИБУРа и Sinopec в СП... читать дальше

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Падение промпроизводства в РФ в декабре 2020 года, согласно ожиданиям экономистов, составит 2,8% в годовом выражении, инфляция - 0,7%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в декабре, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше

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Россия в ноябре опустилась на 2-е место в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай, уступив Саудовской Аравии. В прошлом месяце КНР импортировала 6,105 млн тонн российской нефти, что на 8,1% меньше, чем в октябре и на 20,1% ниже уровня за тот же периода прошлого... В прошлом месяце КНР импортировала 6,105 млн тонн российской нефти, что на 8,1% меньше, чем в октябре и на 20,1% ниже уровня за тот же периода прошлого... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 185,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 72 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,9291... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,9291 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подешевел на 24 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России... По отношению к последней сделке в пятницу доллар подешевел на 24 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,87 пункта (0,458%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3261,22 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,97 пункта (1,014%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,97 пункта (1,014%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить экспортные пошлины на стальную заготовку и арматуру в размере 13% и 12% соответственно. Письмо ФАС в адрес Минпромторга с предложением ввести сроком на шесть месяцев систему экспортных пошлин на всю... Письмо ФАС в адрес Минпромторга с предложением ввести сроком на шесть месяцев систему экспортных пошлин на всю... читать дальше

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Торги в последний понедельник декабря фондовый рынок России начал ростом на фоне оптимистичных настроений на внешних фондовых площадках, но проседающей нефти. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются сегодня после того, как... Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются сегодня после того, как... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,75/75,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи упал...

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается относительно евро и слабо меняется в паре с иеной. Как отмечает Trading Economics, снижение спроса на активы "тихой гавани" связано с новостями о подписании президентом США Дональдом Трампом бюджета страны,... Как отмечает Trading Economics, снижение спроса на активы "тихой гавани" связано с новостями о подписании президентом США Дональдом Трампом бюджета страны,... читать дальше

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