Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2997,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 546,33 млрд руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 декабря составили по Российской Федерации 2997,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2771,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3205,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2996,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 декабря составили 546,33 млрд руб. против 565,62754 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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