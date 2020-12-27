Спрос на энергию в ФРГ неуклонно снижается вот уже полтора десятилетия. Пандемия коронавируса резко усилила этот тренд. В 2020 году энергопотребление на немецком рынке упало на 8,7% по сравнению с 2019 годом и достигло минимума в истории объединенной Германии. Если же сравнивать... читать дальше

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Регионы получат ещё более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Как сообщила в воскресенье пресс-служба правительства, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Финансирование направят... "Финансирование направят... читать дальше

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Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман сообщил сегодня, что в стране компанией Saudi Aramco открыты четыре новых месторождения нефти и газа, сообщило саудовское информагентство SPA. Одно из нефтяных месторождений было обнаружено на востоке... Одно из нефтяных месторождений было обнаружено на востоке... читать дальше

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Власти России в период коронавируса в этом году работали эффективно, не поддавшись на популистские призывы о раздаче денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Констатировать можно одно: да, мир стал другим, и наша жизнь в этом году стала другая. Но... "Констатировать можно одно: да, мир стал другим, и наша жизнь в этом году стала другая. Но... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против строительства газопровода "Северный поток 2" "неприкрытой ковбойской рейдерской" атакой. "Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком 2". Совершенно... читать дальше

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Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в декабре составила 82,2 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,5%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ЦИАН. За год рост цен, по расчетам аналитиков, составил в среднем 10,3%. Компания "Этажи" среднюю... читать дальше

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В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам РФ на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Как говорится в сообщении на сайте правительства, правила предоставления и распределения этих средств утвердил премьер-министр РФ Михаил... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения, действующую между Россией и Мальтой, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства. В ближайшее время проект федерального закона о... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 284 случая, умерли за сутки 552 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 80 млн 331 тыс. 940 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 757 тыс. 657,... читать дальше

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Стоимость жилья в Сочи может приблизиться к московской. По итогам заседания сессия городского собрания Сочи 24 декабря было принято решение о запрете точечного строительства многоквартирных домов в городе. Исключение составили проекты комплексного развития территории, пишут... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 73,6921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,15 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 89,8749 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 89,8749 руб. По сравнению...

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Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года, а также даёт право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов даже квалифицированным инвесторам, если клиенту не была... читать дальше

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В 2021 году россиян ждут десятки изменений, пишет "Российская газета". Среди самых важных - меняется возраст выхода на пенсию, а сами страховые пенсии увеличиваются. Не все будут платить прежний подоходный налог в 13%. Для некоторых граждан он вырастет. Меняется возраст... Меняется возраст... читать дальше

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Государственную субсидию в размере 4,2 млрд рублей, выделенную на поддержку киноотрасли из резервного фонда РФ, получат 647 кинотеатров и 54 кинокомпаний, сообщили в пресс-службе Фонда кино. "Состоялось заседание Совета Фонда кино, на котором были утверждены получатели... "Состоялось заседание Совета Фонда кино, на котором были утверждены получатели... читать дальше

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Государство окажет содействие ускоренному развитию новых проектов в сфере информационных технологий. Постановление о правилах предоставления субсидии на эти цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства. "Речь идёт об... "Речь идёт об... читать дальше

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