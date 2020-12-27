ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 73,6921 руб., курс евро - 89,8749 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 89,8749 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,47 руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 73,6921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,15 руб.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 284 случая, умерли за сутки 552 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 80 млн 331 тыс. 940 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 757 тыс. 657,... читать дальше

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Стоимость жилья в Сочи может приблизиться к московской. По итогам заседания сессия городского собрания Сочи 24 декабря было принято решение о запрете точечного строительства многоквартирных домов в городе. Исключение составили проекты комплексного развития территории, пишут... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 73,6921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,15 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 89,8749 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 89,8749 руб. По сравнению...

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Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года, а также даёт право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов даже квалифицированным инвесторам, если клиенту не была... читать дальше

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В 2021 году россиян ждут десятки изменений, пишет "Российская газета". Среди самых важных - меняется возраст выхода на пенсию, а сами страховые пенсии увеличиваются. Не все будут платить прежний подоходный налог в 13%. Для некоторых граждан он вырастет. Меняется возраст... Меняется возраст... читать дальше

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Государственную субсидию в размере 4,2 млрд рублей, выделенную на поддержку киноотрасли из резервного фонда РФ, получат 647 кинотеатров и 54 кинокомпаний, сообщили в пресс-службе Фонда кино. "Состоялось заседание Совета Фонда кино, на котором были утверждены получатели... "Состоялось заседание Совета Фонда кино, на котором были утверждены получатели... читать дальше

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Государство окажет содействие ускоренному развитию новых проектов в сфере информационных технологий. Постановление о правилах предоставления субсидии на эти цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства. "Речь идёт об... "Речь идёт об... читать дальше

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Сотрудники, выполняющие свои задачи дистанционно из-за пандемии коронавируса, есть сегодня в каждой второй компании. С апреля число специалистов, готовых продолжать трудиться удаленно и после нормализации эпидемиологической обстановки, выросло вдвое, свидетельствуют данные... читать дальше

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Европейская комиссия представила вчера предложение о "Резерве корректировки Brexit", который поможет странам и отраслям, которые понесут экономические и социальные потери после выхода Великобритании из Евросоюза. "Мы разработали этот резерв для быстрого и несложного... "Мы разработали этот резерв для быстрого и несложного... читать дальше

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Целевой показатель инфляции в Грузии на 2021 год, а также на последующие два года определен на уровне 3%, говорится в "Основных направлениях денежно-кредитной и валютной политики на 2021-2023 годы", которые по представлению Национального банка страны утвердил парламент на... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 29 тыс. 258 случаев, умерли за сутки 567 пациентов, общее число случаев заражения превысило 3 млн, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России... читать дальше

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Сеть "Детский мир", из состава акционеров которой недавно вышла АФК "Система" Владимира Евтушенкова, получила нового совладельца из числа богатейших российских бизнесменов. В сообщении "Детского мира" в ленте раскрытия говорится, что кипрская Onexim Holdings Limited... В сообщении "Детского мира" в ленте раскрытия говорится, что кипрская Onexim Holdings Limited... читать дальше

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Росрыболовство разработает дополнительные меры контроля за оборотом икры из осетровых видов рыб, подготовит соответствующие поправки в законодательство. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь об этом шла на совещании по вопросам противодействия незаконному обороту... Как сообщает пресс-служба ведомства, речь об этом шла на совещании по вопросам противодействия незаконному обороту... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 субботы 79 млн 815 тыс. 527 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 750... читать дальше

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В России в сентябре-ноябре 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,6%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,8%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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