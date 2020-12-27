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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 73,6921 руб., курс евро - 89,8749 руб.
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27 декабря 2020 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 73,6921 руб., курс евро - 89,8749 руб.

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27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 73,6921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,15 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 89,8749 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,47 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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27 декабря 2020 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 73,6921 руб., курс евро - 89,8749 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 73,6921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,15 руб.

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26 декабря 2020 года 16:32
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"Состоялось заседание Совета Фонда кино, на котором были утверждены получатели...    читать дальше
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Сотрудники, выполняющие свои задачи дистанционно из-за пандемии коронавируса, есть сегодня в каждой второй компании. С апреля число специалистов, готовых продолжать трудиться удаленно и после нормализации эпидемиологической обстановки, выросло вдвое, свидетельствуют данные...    читать дальше
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"Мы разработали этот резерв для быстрого и несложного...    читать дальше
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26 декабря 2020 года 12:34
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Целевой показатель инфляции в Грузии на 2021 год, а также на последующие два года определен на уровне 3%, говорится в "Основных направлениях денежно-кредитной и валютной политики на 2021-2023 годы", которые по представлению Национального банка страны утвердил парламент на...    читать дальше
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В сообщении "Детского мира" в ленте раскрытия говорится, что кипрская Onexim Holdings Limited...    читать дальше
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Как сообщает пресс-служба ведомства, речь об этом шла на совещании по вопросам противодействия незаконному обороту...    читать дальше
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26 декабря 2020 года 10:17
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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 субботы 79 млн 815 тыс. 527 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 750...    читать дальше
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В сентябре-ноябре безработица превысила 10% в 10 регионах РФ - Росстат
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